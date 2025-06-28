Геймдизайнеру пришлось делать это самому, потому что его команда отказалась.

В Death Stranding 2 можно найти множество пасхалок, связанных с самим Хидео Кодзимой, и, как подтвердил геймдизайнер, все эти отсылки были добавлены по его инициативе.

Как рассказал геймдизайнер в интервью Game*Spark, он сам придумал и поручил реализовать все сцены с самоироничными пасхалками. Причём, когда он предлагал команде вставить тот или иной эпизод, разработчики нередко делали вид, что не слышат его:

"Некоторые из этих штук могут заставить людей скривиться от кринжа".

Одну из таких сцен можно найти в горячем источнике. Если посмотреть на звёздное небо и приблизить камеру, игрок заметит особую пасхалку. Кодзима советует попробовать самостоятельно и не спойлерить.

Видео дня

Кодзима славится тем, что делает в своих играх абсолютно всё, что хочет. К примеру, в Death Stranding 2 появилась любимая витуберша геймдизайнера Усада Пекора. Сэм Бриджес должен привезти ей пиццу, а аниме-девочка даст ему взамен штурмовую винтовку. Это, кстати, основной квест.

Релиз Death Stranding 2 состоялся 26 июня. Игра стала эксклюзивом Playstation 5.

Ранее мы рассказывали, что в сети шутят, что Хидео Кодзима разочарован высокими оценками Death Stranding 2. Ранее геймдизайнер даже переписывал сюжет, потому что тестерам слишком сильно понравилась игра.

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