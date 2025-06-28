Ранее он уже выиграл 6 тысяч долларов, благодаря читам.

Себастьян Араухо, игрок в Fortnite, который заработал почти 7 тысяч долларов на турнирах, теперь обязан выплатить Epic Games 175 тысяч долларов за обход бана и нарушение авторских прав.

Как рассказали в Epic Games изданию PC Gamer, Араухо был забанен 6 июня 2024 года за использование внешнего устройства на турнире, получающего доступ к памяти компьютера напрямую, чтобы обойти античит-систему.

Однако вместо того, чтобы принять наказание, он создал как минимум три фейковых аккаунта и использовал спуфер, позволяющий скрывать железо, продолжая участвовать в соревнованиях до октября.

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За четыре месяца он принял участие в 18 турнирах и выиграл 6850 долларов, но при этом собрал почти тысячу жалоб от других игроков. Epic начала расследование, а в декабре 2024 подала на геймера в суд.

Поскольку Араухо проигнорировал судебный процесс, студия получила так называемое решение по умолчанию: суд обязал его выплатить 168 550 долларов за нарушения закона об авторском праве, а также 6971 долларов на покрытие юридических расходов. Дополнительные 100 тысяч в виде штрафа суд отклонил как чрезмерные.

Epic заявила, что направит всю сумму в благотворительный фонд Child’s Play, который занимается закупкой игр и игрушек для детских больниц.

Ранее мы рассказывали, что разработчиков Fortnite обвинили в нарушении закона США из-за голоса Дарта Вейдера в игре. Гильдия киноактёров утверждает, что покойный Джеймс Эрл Джонс не давал согласие использовать свой голос в видеоиграх.

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