Mojang свернула проект ещё в 2012 году.

В 2012 году студия Mojang разрабатывала Brickcraft, проект, который мог бы стать LEGO-спин-оффом Minecraft. Игра просуществовала недолго и была отменена из-за жёстких ограничений со стороны LEGO.

Но на этой неделе сообщество Omniarchive, занимающееся сохранением всех официальных материалов по Minecraft, опубликовало рабочую версию Brickcraft от 28 июня 2012 года.

Для того, чтобы поиграть в Brickcraft, нужно скачать клиент с сайта Omniarchive. В этом билде даже есть мультиплеер. Однако портал предупреждает, что игра работает только на видеокартах NVIDIA, для запуска на AMD или Intel нужно скачать отдельную версию с исправленными шейдерами.

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На момент отмены игра представляла собой прототип, в котором игрок оказывался в процедурно сгенерированном мире с набором лего-кирпичиков и мог свободно расставлять их от первого лица. По сути, это был Minecraft, только в LEGO-стиле, и куда более ограниченным функционалом.

Разработка стартовала в 2011 году, в те времена, когда Minecraft только начинал путь к мировой популярности. Mojang предложила сотрудничество LEGO, и проект был одобрен. Однако со временем стало ясно, что юристы LEGO накладывают слишком много ограничений на творческий процесс.

По словам Даниэля Каплана из Mojang, даже мелочь вроде желания показать поцарапанные детали вызвала жёсткий протест со стороны LEGO. Хотя в реальности лего-детали почти всегда имеют царапины, компания настаивала на идеальном имидже. В конечном счёте, после череды бюрократических проволочек Notch лично принял решение свернуть разработку.

Если бы Brickcraft дожила до релиза, она могла бы получить полноценные биомы, сюжетный режим и узнаваемые LEGO-тематики, от пиратских кораблей до городских кварталов. Позже похожую идею реализовали в LEGO Worlds, но игра так и не смогла добиться успеха уровня Minecraft.

Ранее мы рассказывали, что создатели League of Legends закрыли своего "убийцу" Minecraft спустя 7 лет после анонса. Разработкой занималась команда Hypixel, самого известного мультиплеерного Minecraft-сервера.

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