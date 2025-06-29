Посевной календарь назовет самые удачные дни для посадки, пересадки и прополки растений.

Фермеры веками наблюдали за тем, как цикл роста растений подстраивается под Луну. Дачники устанавливали закономерности в том, как в разные дни меняется урожайность и здоровье культур. Так был придуман посевной календарь, в котором учитываются фазы спутника и знаки Зодиака, которые он проходит.

Мы назвали самые удачные для работы на участке даты и подсказали, что посадить в июле и какие работы обязательно нужно сделать.

Посевной календарь на июль 2025

Чтобы аграрные работы прошли удачно, а растения показали высокую урожайность, дачникам стоит учитывать положения спутника. Лунный календарь на июль 2025 выглядит так:

Видео дня

с 1 по 9 и с 25 по 30 число Луна растет;

10 число - полнолуние;

с 11 по 23 число Луна убывает;

24 число - новолуние.

Фермеры считают, что в растущую фазу стоит высаживать и ухаживать за надземными культурами, такими как помидоры, капуста, перец, тыквенные и т.д. А в убывающую принято уделять внимание корнеплодам, то есть картошке, свекле, моркови, луку. В новолуния и полнолуния растения становятся ослабленными и плохо переносят любое вмешательство, поэтому на огороде лучше не работать.

Самые плодородные дни в июле - это 3-6, 14, 18-19, 28-30 число.

Наименее урожайные даты - 2, 9-11, 15-17, 23-26, 31 число.

Остальные дни считаются средне урожайными, и при большой необходимости их можно использовать для посевов.

Когда и что посадить в июле

Самыми удачными для посева различных культур считаются такие даты:

овощи в открытом грунте - 1, 4-6, 8, 13-14, 19, 27, 29;

- 1, 4-6, 8, 13-14, 19, 27, 29; зелень, пряности, салаты - 1, 3-8, 19-20, 27-31;

- 1, 3-8, 19-20, 27-31; деревья и кустарники - 5-7, 13-15, 18, 21-22, 28;

- 5-7, 13-15, 18, 21-22, 28; цветы - 1, 3-8, 12, 14, 27-29.

Список растений, что можно сажать в июле, немаленький. В течение всего месяца можно высаживать быстрорастущие культуры, такие как укроп, салаты, зелень, редис и пряности. Разрешена посадка фасоли, ранней капусты и свеклы, а из цветов - наперстянки, ромашек, колокольчиков, дельфиниума, мальвы.

Что нужно сделать в июле на огороде

Помимо посева культур в середине лета у дачников много других забот. Вот что обязательно стоит сделать в этом месяце:

Полив . В теплую погоду грядки и клумбы нужно поливать не менее 2 раз в неделю, а в жару - до 4 раз. Лучше всего делать это утром или вечером, а не в полдень, иначе вода быстро испарится и не дойдет до корней.

. В теплую погоду грядки и клумбы нужно поливать не менее 2 раз в неделю, а в жару - до 4 раз. Лучше всего делать это утром или вечером, а не в полдень, иначе вода быстро испарится и не дойдет до корней. Мульчирование . В жарки дни растения желательно замульчировать опилками, сеном или торфом. Это замедлит испарение влаги из грунта.

. В жарки дни растения желательно замульчировать опилками, сеном или торфом. Это замедлит испарение влаги из грунта. Оздоровительные обработки . К этом периоду появляются молодые насекомые из куколок, поэтому все овощи и кустарники желательно опрыскать препаратами от вредителей.

. К этом периоду появляются молодые насекомые из куколок, поэтому все овощи и кустарники желательно опрыскать препаратами от вредителей. Санитарный уход . Не забывайте обрезать лишние и больные ветки деревьев, полоть сорняки, распушивать и окучивать посевы. У растений, которые уже не плодоносят, надо удалить засохшие части.

. Не забывайте обрезать лишние и больные ветки деревьев, полоть сорняки, распушивать и окучивать посевы. У растений, которые уже не плодоносят, надо удалить засохшие части. Подкормки . Для повышения урожайности внесите удобрения на даче. Посевной календарь на июль советует подкармливать культуры в растущую Луну.

. Для повышения урожайности внесите удобрения на даче. Посевной календарь на июль советует подкармливать культуры в растущую Луну. Сбор плодов . К середине лета уже созревают ранние фрукты и ягоды, а также некоторые корнеплоды.

Следуйте этим советам, и сумеете получить максимум урожая.

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