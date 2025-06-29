Лица с инвалидностью обычно имеют отсрочку, но есть исключения.

Не смотря на полномасштабную войну с мобилизацией всех мужчин возрастом от 25 до 60 лет, некоторые граждане освобождаются от воинской обязанности. К ним относятся лица, которые имеют инвалидность. Однако при некоторых условиях мобилизация с инвалидностью в Украине возможна.

С какой группой инвалидности не мобилизуют

По законодательству украинцы с удостоверением лица с инвалидностью имеют право на отсрочку и не подлежат призыву. Это не зависит от группы, подгруппы, диагноза и продолжительности заболевания. Поэтому мобилизация с инвалидностью 3 группы не проводится, как и 1 и 2 групп.

Также все мужчины с инвалидностью могут выезжать за границу. Для этого нужно предъявить соответствующее удостоверение пограничникам.

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Однако таким лицам могут приходить повестки от ТЦК, и это не является нарушением закона. Работники военкоматов могут проверять и направлять на медосмотр всех граждан. В таком случае лучше явиться в территориальный центр и показать документы об отсрочке, чтобы не получить штраф.

Когда возможна мобилизация с инвалидностью по новому закону

Хотя в большинстве случаев таких мужчин не призывают в армию, есть три исключения, когда такое возможно:

1. Если нет отсрочки. После установления диагноза мужчине обязательно нужно обратиться в ТЦК. Поэтому ответ на вопрос, нужно ли идти в военкомат, если есть инвалидность, положительный. Это нужно для официального оформления отсрочки. Если этого не сделать, то лицо остается на воинском учете и может быть призвано. 2. Если при пересмотре инвалидность не была подтверждена. 3. Если гражданин подписал контракт. Мобилизация с инвалидностью проводится на добровольной основе с согласия такого лица.

Ранее мы рассказывали, с какими болезнями не мобилизуют в Украине. С такими диагнозами вы можете получить отсрочку, даже если нет инвалидности.

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