Жители Поднебесной оказались недовольны качеством перевода игры на китайский.

Китайские геймеры массово занизили рейтинг Hollow Knight: Silksong в Steam. Пока во всём мире у игры стоит отметка "очень положительные", в китайском регионе только 42% положительных отзывов и рейтинг "смешанные". Проблема кроется в местной локализации.

Как сообщает Eurogamer, игроки жалуются, что перевод больше похож на дешёвый роман, где текст перегружен пафосными выражениями и странными оборотами. В итоге простые и лаконичные фразы из оригинала превращаются в путаную белиберду.

Комментаторы приводят примеры, где привычные реплики героев звучат так, будто их выдернули из древнего трактата по боевым искусствам.

Местные журналисты отмечают, что дело даже не в ошибках или неточностях, а в выбранном стиле перевода. Он полностью ломает атмосферу Silksong и отталкивает игроков, привыкших к тому, как выглядел первый Hollow Knight. К слову, над переводом оригинальной игры трудились шесть специалистов, тогда как у Silksong эту задачу доверили лишь двум людям.

После критики Team Cherry признала проблему. Представитель студии Мэттью Гриффин пообещал, что локализацию пересмотрят и начнут перерабатывать уже в ближайшие недели.

Ранее мы рассказывали, что в Steam изменили систему пользовательских отзывов, и теперь оценки зависят от языка клиента. Сделана вся эта система, чтобы защититься от ревью-бомбинга, которым грешат, например, китайские игроки.

