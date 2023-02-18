Уже ни для кого не секрет, что в The Last of Us Part II есть две героини — Элли и Эбби. Причем вторая стала одним из самых ненавистных персонажей в истории видеоигр. Пользователи натурально бросали прохождение, когда начинался ее сегмент. И на это была весомая причина. Появление и сюжетная ветка Эбби настолько рассердили отдельных игроков, что они принялись угрожать расправой актрисе Джоселин Меттлер, подарившей внешность героине. А некоторые продолжают писать девушке гадкие и жестокие пожелания.
Исполнительница поделилась в Twitter одним из недавних сообщений, которое прислал пользователь под псевдонимом Angel s. Недоброжелатель заявил, что "ненавидит" Меттлер, пожелал девушке "проклятия на ее уродливое лицо" и "худшего будущего" для актрисы и ее детей. Послание сопровождалось многочисленными оскорблениями и нецензурной лексикой.
На это исполнительница, подарившая внешность Эбби, ответила: "Чувак, я не получаю зарплату в Naughty Dog с 2017 года. Я не являюсь их отделом жалоб". Она также отметила, что сообщение Angel s содержит "преследования, угрозы и глумление".
The Last of Us Part II — основные подробности
- Вторая часть постапокалиптического экшена от студии Naughty Dog вышла 19 июня 2020 года на PS4. В первые три дня после релиза игра разошлась тиражом 4 миллиона копий на физических носителях. Данные о цифровых продажах студия пока не раскрыла.
- The Last of Us Part II установила рекорд на агрегаторе рецензий Metacritic, где в кратчайшие сроки получила 147 тысяч отзывов. А скандал вокруг игры, когда ей занижали оценки, породил прецедент, благодаря которому Metacritic изменил правила публикации пользовательских обзоров. Теперь написать рецензию разрешается только спустя два дня после выхода любого проекта.
- The Last of Us Part II стала лидером по числу наград "Игра года", обогнав даже "Ведьмака 3". У экшена от Naughty Dog 300 таких наград, а у творения CDPR — 260.