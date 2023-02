Тем временем с момента релиза прошло 2,5 года.

Уже ни для кого не секрет, что в The Last of Us Part II есть две героини — Элли и Эбби. Причем вторая стала одним из самых ненавистных персонажей в истории видеоигр. Пользователи натурально бросали прохождение, когда начинался ее сегмент. И на это была весомая причина. Появление и сюжетная ветка Эбби настолько рассердили отдельных игроков, что они принялись угрожать расправой актрисе Джоселин Меттлер, подарившей внешность героине. А некоторые продолжают писать девушке гадкие и жестокие пожелания.

Исполнительница поделилась в Twitter одним из недавних сообщений, которое прислал пользователь под псевдонимом Angel s. Недоброжелатель заявил, что "ненавидит" Меттлер, пожелал девушке "проклятия на ее уродливое лицо" и "худшего будущего" для актрисы и ее детей. Послание сопровождалось многочисленными оскорблениями и нецензурной лексикой.

На это исполнительница, подарившая внешность Эбби, ответила: "Чувак, я не получаю зарплату в Naughty Dog с 2017 года. Я не являюсь их отделом жалоб". Она также отметила, что сообщение Angel s содержит "преследования, угрозы и глумление".

The Last of Us Part II — основные подробности

Вторая часть постапокалиптического экшена от студии Naughty Dog вышла 19 июня 2020 года на PS4. В первые три дня после релиза игра разошлась тиражом 4 миллиона копий на физических носителях. Данные о цифровых продажах студия пока не раскрыла.

The Last of Us Part II установила рекорд на агрегаторе рецензий Metacritic, где в кратчайшие сроки получила 147 тысяч отзывов. А скандал вокруг игры, когда ей занижали оценки, породил прецедент, благодаря которому Metacritic изменил правила публикации пользовательских обзоров. Теперь написать рецензию разрешается только спустя два дня после выхода любого проекта.

The Last of Us Part II стала лидером по числу наград "Игра года", обогнав даже "Ведьмака 3". У экшена от Naughty Dog 300 таких наград, а у творения CDPR — 260.

