Из-за вспышки COVID-19 компании вскоре могут начать переносить игровые релизы - СМИ

Разработчики в скором времени могут начать переносить даты релизов видеоигр из-за пандемии коронавируса.

Об этом в Twitter рассказал новостной редактор портала Kotaku Джейсон Шрайер.

"Не самая важная вещь в мире сейчас, однако скоро начнутся переносы релизов игр из-за COVID-19. Игры, которые запланированы на текущий месяц, и, возможно, на апрель, должны выйти, а дальше может произойти что угодно", - написал он.

По его словам, нельзя быть уверенными в том, что все компании справятся с удаленной работой, некоторые студии могут не успеть напечатать достаточно дисков, также может усложниться процедура выдачи возрастного рейтинга.

На вопрос о том, перенесут ли еще раз выход игры The Last of Us Part II (релиз намечен на 29 мая), журналист ответить не смог.

