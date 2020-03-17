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Из-за вспышки COVID-19 компании вскоре могут начать переносить игровые релизы - СМИ

13:01, 17 марта 2020
Игры
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компании вскоре могут начать переносить игровые релизы / playstation.com

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Об этом в Twitter рассказал новостной редактор портала Kotaku Джейсон Шрайер.

"Не самая важная вещь в мире сейчас, однако скоро начнутся переносы релизов игр из-за COVID-19. Игры, которые запланированы на текущий месяц, и, возможно, на апрель, должны выйти, а дальше может произойти что угодно", - написал он. 

По его словам, нельзя быть уверенными в том, что все компании справятся с удаленной работой, некоторые студии могут не успеть напечатать достаточно дисков, также может усложниться процедура выдачи возрастного рейтинга. 

На вопрос о том, перенесут ли еще раз выход игры The Last of Us Part II (релиз намечен на 29 мая), журналист ответить не смог. 

Напомним, студия Rockstar Games перевела своих сотрудников по всему миру на удаленную работу из-за пандемии коронавируса COVID-2019.

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