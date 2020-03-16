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Rockstar Games перевела сотрудников на удаленную работу из-за коронавируса

14:00, 16 марта 2020
Игры
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Сотрудники Rockstr Games работают удаленно из-за коронавируса / rockstargames.com

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Об этом говорится в заявлении, размещенном в Twitter компании. 

В Rockstar Games сообщили, что разработка новых игр, а также поддержка мультиплееров будет осуществляться в штатном режиме.

"Здоровье и безопасность наших сотрудников и их семей являются нашими главными приоритетами, и мы будем продолжать адаптироваться к сложившейся ситуации", - говорится в заявлении.

Ранее появился слух о том, что Rockstar Games может анонсировать выход долгожданной Grand Theft Auto 6 уже 20 марта.

Напомним, церемония вручения наград Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA Games Awards пройдет онлайн из-за пандемии коронавируса.

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