Rockstar Games перевела сотрудников на удаленную работу из-за коронавируса
Студия Rockstar Games перевела своих сотрудников по всему миру на удаленную работу из-за пандемии коронавируса COVID-2019.
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Об этом говорится в заявлении, размещенном в Twitter компании.
В Rockstar Games сообщили, что разработка новых игр, а также поддержка мультиплееров будет осуществляться в штатном режиме.
"Здоровье и безопасность наших сотрудников и их семей являются нашими главными приоритетами, и мы будем продолжать адаптироваться к сложившейся ситуации", - говорится в заявлении.
A message from Rockstar Games pic.twitter.com/uB4syLHROo— Rockstar Games (@RockstarGames) March 15, 2020
Ранее появился слух о том, что Rockstar Games может анонсировать выход долгожданной Grand Theft Auto 6 уже 20 марта.
Напомним, церемония вручения наград Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA Games Awards пройдет онлайн из-за пандемии коронавируса.
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