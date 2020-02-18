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Ремейк Final Fantasy VII займет на жестком диске более 100 ГБ

12:30, 18 февраля 2020
Игры
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Ремейк Final Fantasy VII займет более 100 ГБ / square-enix-games.com

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Фотографии с обложками корейской версии игры, на которых можно рассмотреть необходимое количество свободного места, появились в Twitter. 

Скорее всего, такое больше количество памяти связано с несжатыми заставочными роликами. Предыдущая игра в серии, Final Fantasy XV, тоже занимает около 100 гигабайт, но со всеми дополнениями. 

Final Fantasy VII: Remake выйдет на PlayStation 4 10 апреля 2020 года и на год станет эксклюзивом данной платформы. На ПК игра появится 10 апреля 2021 года.

Напомним, релиз "королевской битвы" Warzone в игре Call of Duty: Modern Warfare состоится в начале марта 2020 года.

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