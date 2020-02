Ремейк Final Fantasy VII займет на жестком диске более 100 ГБ

Первый эпизод ремейка игры Final Fantasy VII займет на жестком диске консоли PlayStation 4 более 100 ГБ и будет доступен на двух дисках.

Фотографии с обложками корейской версии игры, на которых можно рассмотреть необходимое количество свободного места, появились в Twitter.

Скорее всего, такое больше количество памяти связано с несжатыми заставочными роликами. Предыдущая игра в серии, Final Fantasy XV, тоже занимает около 100 гигабайт, но со всеми дополнениями.

Final Fantasy VII: Remake выйдет на PlayStation 4 10 апреля 2020 года и на год станет эксклюзивом данной платформы. На ПК игра появится 10 апреля 2021 года.

Final Fantasy VII Remake will be over 100GB pic.twitter.com/WNgBjpgGD7