"Королевская битва" появится в Call of Duty: Modern Warfare в начале марта

Наиболее вероятной датой релиза является 10 марта.

Релиз "королевской битвы" Warzone в игре Call of Duty: Modern Warfare состоится в начале марта 2020 года.

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Учитывая, что игра обновляется по вторникам, наиболее вероятной датой релиза является 10 марта, сообщает Video Games Chronicle со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что Call of Duty Warzone будет бесплатным отдельным расширением для Call of Duty: Modern Warfare (2019).

Call of Duty - серия компьютерных игр в жанре шутер от первого лица, посвященных Второй мировой войне, холодной войне, борьбе с терроризмом, гипотетической Третьей мировой войне, войнам будущего и космическим войнам.

Напомним, из облачного игрового сервиса GeForce Now пропали игры издателя Activision Blizzard, среди которых есть Call of Duty: Modern Warfare.