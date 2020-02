Untitled Goose Game стала игрой года по версии DICE Awards 2020

Гуся из Untitled Goose Game назвали лучшим игровым персонажем 2019 года.

В Лас-Вегасе прошла ежегодная церемония награждения D.I.C.E. Awards. Главный приз - "Игра года" - получила игра Untitled Goose Game.

Игра про вредного гуся также получила награды за лучшую независимую игру года и за лучшего персонажа, передает The Hollywood Reporter.

Death Stranding, которая заработала 8 номинаций, забрала две статуэтки, а Disco Elysium (6 номинаций) - одну. Call of Duty: Modern Warfare, имея шесть номинаций, не получила ни одной награды.

Список всех победителей DICE Awards 2020

Игра года

Control

Death Stranding

Disco Elysium

Outer Wilds

Untitled Goose Game

Экшен-игра года

Call of Duty: Modern Warfare

Control

Devil May Cry 5

Gears 5

Sekiro: Shadows Die Twice

Приключенческая игра года

Death Stranding

Luigiʼs Mansion 3

Resident Evil 2

Star Wars Jedi: Fallen Order

The Legend of Zelda: Linkʼs Awakening

Семейная игра года

A Short Hike

Dragon Quest Builders 2

Ring Fit Adventure

Super Mario Maker 2

Yoshiʼs Crafted World

Файтинг года

Dead or Alive 6

Jump Force

Mortal Kombat 11

Samurai Shodown

Гоночная игра года

Crash Team Racing Nitro-Fueled

DiRT Rally 2.0

F1 2019

Mario Kart Tour

Trials Rising

Ролевая игра года

Disco Elysium

Final Fantasy XIV: Shadowbringers

Kingdom Hearts III

Pokémon Sword and Pokémon Shield

The Outer Worlds

Спортивная игра года

FIFA 20

Madden NFL 20

MLB the Show 19

NBA 2k20

NHL 20

Стратегия года

Anno 1800

Fire Emblem: Three Houses

Oxygen Not Included

Slay the Spire

Total War: Three Kingdoms

Техническое достижение в создании эффекта погружения

Asgardʼs Wrath

Blood & Truth

Pistol Whip

Stormland

Westworld Awakening

Игра года с эффектом погружения

Asgardʼs Wrath

Blood & Truth

Pistol Whip

The Curious Tale of the Stolen Pets

Trover Saves the Universe

Выдающееся достижение для инди-игры

A Short Hike

Disco Elysium

Sayonara Wild Hearts

Untitled Goose Game

What the Golf?

Портативная игра года

Call of Duty: Mobile

Grindstone

Sayonara Wild Hearts

Sky: Children of the Light

What the Golf?

Онлайн-игра года

Apex Legends

Call of Duty: Modern Warfare

Destiny 2: Shadowkeep

Tetris 99

Wargroove

Выдающееся достижение в гейм-дизайне

Baba Is You

Disco Elysium

Outer Wilds

Sekiro: Shadows Die Twice

Slay the Spire

Выдающееся достижение в гейм-дирекшене

A Short Hike

Control

Disco Elysium

Outer Wilds

Untitled Goose Game

Выдающееся достижение в анимации

Call of Duty: Modern Warfare

Days Gone

Death Stranding

Devil May Cry 5

Luigiʼs Mansion 3

Выдающееся достижение в арт-дирекшене

Call of Duty: Modern Warfare

Concrete Genie

Control

Death Stranding

Resident Evil 2

Выдающееся достижение в создании персонажа

Control (Джесси Фейден)

Death Stranding (Клифф Унгер)

Death Stranding (Сэм Портер Бриджес)

Star Wars Jedi: Fallen Order (Гриз)

Untitled Goose Game (Гусь)

Выдающееся достижение в создании оригинального музыкального произведения

Arise: A Simple Story

Control

Erica

Golem

Mortal Kombat 11

Выдающееся достижение в аудио-дизайне

Call of Duty: Modern Warfare

Death Stranding

Mortal Kombat 11

Resident Evil 2

Sayonara Wild Hearts

Выдающееся достижение в создании истории

Control

Disco Elysium

Outer Wilds

Telling Lies

The Outer Worlds

Выдающееся техническое достижение

Call of Duty: Modern Warfare

Concrete Genie

Control

Death Stranding

Metro Exodus