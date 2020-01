Warcraft 3: Reforged сильно разочаровала игроков

Некоторые поклонники собираются вернуть деньги за игру.

Сегодня состоялся релиз Warcraft 3: Reforged – стратегии в реальном времени от компании Blizzard. Игра оказалась далеко не такой, как ожидали поклонники.

На агрегаторе рецензий Metacritic у игры всего 2,4 балла на основе более чем 130 отзывов. В основном игроки жалуются на большое количество багов, отсутствие статистики, устаревший интерфейс и в целом ухудшенную графику по сравнению с той, что демонстрировалась во время анонса на BlizzCon 2018. Некоторые игроки сообщают, что собираются вернуть деньги за игру.

«Старой Blizzard больше нет. Теперь есть машина по выкачиванию денег. Не покупайте эту игру. Слишком много багов» - пишет пользователь под ником Alsione.

«Как ветеран Warcraft 3, я предзаказал Reforged, чтобы играть в новые миссии, с новыми катсценами и большим количеством заданий. Но что я получил? Все туже игру, с якобы новой графикой, кучей багов и ничем больше», - пожаловался Nasus.

«Готовый продукт хуже, чем бета-версия. Проблемы с сервером на старте – это еще понятно. Но общее состояние игры ужасно», - говорит Urhen.

«Неясно что делали Blizzard все это время. Но то, что вышло сейчас – это плевок всем тем, кто ждал эту игру», - написал NehallIem.

Трейлер Warcraft 3: Reforged

Что такое Warcraft 3: Reforged

Warcraft 3: Reforged – это обновленная версия стратегии в реальном времени Warcraft 3: Reign of Chaos с дополнением The Frozen Throne. Оригинальная Reign of Chaos вышла в 2002 году, а в 2018 году на выставке BlizzCon 2018 компания анонсировала переиздание с подзаголовком Reforged. Разработчики обещали обновить графику, перезаписать ролики и звук, а также добавить поддержку 4К разрешения.