В Minecraft сделали целую игру про Гарри Поттера

В игре есть магия, квесты и такие знаковые локации как Хогвартс, Косой переулок и многое другое.

Разработчики из студии The Floo Network представили геймплейный трейлер Minecraft School of Witchcraft and Wizardry. Это игра по мотивам серии фильмов и книг о «Гарри Поттере», созданная на движке игры Minecraft.

Трейлер Minecraft School of Witchcraft and Wizardry

В ролике можно увидеть такие знаковые локации, как деревня Хогсмит, Косой переулок, Министерство магии, а также сам Хогвартс. В знаменитой Школе чародейства и волшебства можно пройтись по учебным классам, посетить библиотеку, общий зал и даже поле для квиддича. Кроме того, в замке можно отыскать тайные комнаты и проходы, темные подземелья и башни с привидениями.

Помимо точно воссозданных локаций, игроки смогут насладиться выполнением квестом и разгадыванием головоломок. В одиночку или в компании с друзьями пользователи будут сражаться с Дементорами, искать сокровища, изучать заклинания и другие магические науки.

School of Witchcraft and Wizardry – это один из самых масштабных и проработанных модов для Minecraft. Дата его выхода неизвестна, но разработчиков можно поддержать на сайте Patreon.