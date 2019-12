На новогодней распродаже в PS Store больше тысячи игр и дополнений получили скидки

Акция продлится до 7 января. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

Сегодня в Playstation Store стартовала Новогодняя распродажа - ежегодная крупная акция, которая продлится до 7 января. В рамках распродажи цены были снижены на 1035 игр и дополнений. Максимальный же размер скидок составил 85% от первоначальной цены.

Самые интересные предложения:

Deus Ex: Mankind Divided – 142 грн (скидка 85%)

Magicka 2: Special Edition – 162 грн (скидка 75%)

Doom (2016) – 194 грн (скидка 70%)

Just Cause 4: Complete Edition – 699 грн (скидка 65%)

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition – 719 грн (скидка 60%)

A Way Out – 499 грн (скидка 52%)

Thronebreaker: The Witcher Tales – 419 грн (скидка 52%)

Marvel's Spider-Man – 649 грн (скидка 40%)

The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan – 569 грн (скидка 40%)

Rocket League – 399 грн (скидка 38%)

Until Dawn – 419 грн (скидка 35%)

Sherlock Holmes : The Devil's Daughter – 419 грн (скидка 35%)

Star Wars Jedi: Fallen Order – 1499 грн (скидка 31%)

Death Stranding – 1499 грн (скидка 21%)

MediEvil – 649 грн (скидка 18%)

Полный список предложений можно найти здесь.

Читайте такжеPlaystation Ukraine подготовила новогодние скидки на PS4 и контроллеры

Напомним, до конца декабря подписчикам сервиса PS Plus доступны бесплатно две игры – Titanfall 2 и Monster Energy Supercross: The Official Videogame.