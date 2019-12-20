На новогодней распродаже в PS Store больше тысячи игр и дополнений получили скидки
16:21, 20 декабря 2019Игры
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Акция продлится до 7 января. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.
Игру Shadow of the Tomb Raider отдают со скидкой в 60% / imdb.com
Сегодня в Playstation Store стартовала Новогодняя распродажа - ежегодная крупная акция, которая продлится до 7 января. В рамках распродажи цены были снижены на 1035 игр и дополнений. Максимальный же размер скидок составил 85% от первоначальной цены.
Самые интересные предложения:
- Deus Ex: Mankind Divided – 142 грн (скидка 85%)
- Magicka 2: Special Edition – 162 грн (скидка 75%)
- Doom (2016) – 194 грн (скидка 70%)
- Just Cause 4: Complete Edition – 699 грн (скидка 65%)
- Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition – 719 грн (скидка 60%)
- A Way Out – 499 грн (скидка 52%)
- Thronebreaker: The Witcher Tales – 419 грн (скидка 52%)
- Marvel's Spider-Man – 649 грн (скидка 40%)
- The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan – 569 грн (скидка 40%)
- Rocket League – 399 грн (скидка 38%)
- Until Dawn – 419 грн (скидка 35%)
- Sherlock Holmes : The Devil's Daughter – 419 грн (скидка 35%)
- Star Wars Jedi: Fallen Order – 1499 грн (скидка 31%)
- Death Stranding – 1499 грн (скидка 21%)
- MediEvil – 649 грн (скидка 18%)
Полный список предложений можно найти здесь.
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Напомним, до конца декабря подписчикам сервиса PS Plus доступны бесплатно две игры – Titanfall 2 и Monster Energy Supercross: The Official Videogame.
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