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На новогодней распродаже в PS Store больше тысячи игр и дополнений получили скидки

16:21, 20 декабря 2019
Игры
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Игру Shadow of the Tomb Raider отдают со скидкой в 60% / imdb.com

Сегодня в Playstation Store стартовала Новогодняя распродажа - ежегодная крупная акция, которая продлится до 7 января. В рамках распродажи цены были снижены на 1035 игр и дополнений. Максимальный же размер скидок составил 85% от первоначальной цены.

Самые интересные предложения:

  • Deus Ex: Mankind Divided – 142 грн (скидка 85%)
  • Magicka 2: Special Edition – 162 грн (скидка 75%)
  • Doom (2016) – 194 грн (скидка 70%)
  • Just Cause 4: Complete Edition – 699 грн (скидка 65%)
  • Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition – 719 грн (скидка 60%)
  • A Way Out – 499 грн (скидка 52%)
  • Thronebreaker: The Witcher Tales – 419 грн (скидка 52%)
  • Marvel's Spider-Man – 649 грн (скидка 40%)
  • The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan – 569 грн (скидка 40%)
  • Rocket League – 399 грн (скидка 38%)
  • Until Dawn – 419 грн (скидка 35%)
  • Sherlock Holmes : The Devil's Daughter – 419 грн (скидка 35%)
  • Star Wars Jedi: Fallen Order – 1499 грн (скидка 31%)
  • Death Stranding – 1499 грн (скидка 21%)
  • MediEvil – 649 грн (скидка 18%)

Полный список предложений можно найти здесь.

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Напомним, до конца декабря подписчикам сервиса PS Plus доступны бесплатно две игры – Titanfall 2 и Monster Energy Supercross: The Official Videogame.

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