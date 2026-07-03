Новый флагманский самолет Gulfstream установил мировые рекорды по скорости и дальности

Стоимость Gulfstream G800 составляет около 72,5 миллиона долларов.

Американская компания Gulfstream объявила, что ее новый G800 совершил самый дальний и самый быстрый перелет в истории деловой авиации. Об этом производитель сообщил на своем сайте.

В июне самолет без посадки преодолел маршрут Рейкьявик (Исландия) – Саванна (Джорджия, США) протяженностью 5505 км за 5 часов 52 минуты, поддерживая среднюю крейсерскую скорость 0,91 Маха. Этот перелет принес Gulfstream юбилейный, 800-й мировой рекорд скорости между парами городов.

В конце месяца G800 установил еще один рекорд, совершив перелет из Мельбурна (Австралия) в Молину (Иллинойс, США). Самолет преодолел 15 377 км за 16 часов 56 минут, поддерживая среднюю крейсерскую скорость 0,85 Маха.

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"800-й рекорд скорости между парами городов и самый дальний и самый быстрый перелет в истории деловой авиации демонстрируют мощь нашего флота нового поколения и передовые возможности G800", – отметил президент компании Gulfstream Марк Бернс.

В Gulfstream отдельно подчеркнули, что за всю историю самолеты компании установили уже 815 мировых рекордов скорости. Сам G800, несмотря на то что был введен в эксплуатацию лишь в августе 2025 года, уже обеспечил 15 из этих рекордов.

Gulfstream G800 – справка

G800 создан для сверхдальних перелетов. Его максимальная дальность полета составляет 15 186 км при скорости 0,85 Маха и 12 964 км в высокоскоростном крейсерском режиме 0,90 Маха.

Максимальная эксплуатационная скорость составляет 0,935 Маха, что обеспечивает операторам гибкость при выполнении миссий при одновременном сохранении высокой топливной эффективности и эксплуатационной надежности.

Самолет оснащен системой, которая полностью обновляет свежий воздух в салоне каждые две–три минуты, плазменной системой очистки воздуха и 16 панорамными овальными иллюминаторами.

Интерьер может быть сконфигурирован с четырьмя жилыми зонами или тремя жилыми зонами и отдельным отсеком для экипажа. Стоимость Gulfstream G800 составляет около 72,5 миллиона долларов.

Бизнес-авиация – другие новости

Недавно французская компания Dassault Aviation успешно совершила первый полет своего нового бизнес-джета Falcon 10X. Самолет поднялся в воздух из аэропорта Бордо-Мериньяк.

Falcon 10X станет новым флагманом линейки бизнес-джетов французской компании Dassault Aviation. Ожидается, что самолет будет конкурировать с самыми современными моделями этого сегмента от Bombardier и Gulfstream.

Сообщалось также, что новый бизнес-джет Global 8000 от Bombardier установил свой первый рекорд скорости. Самолет совершил перелет из Монреаля в Ниццу чуть более чем за шесть часов.

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