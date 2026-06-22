Dassault провела первый полет совершенно нового самолета, который будет иметь статус флагмана

Falcon 10X – самый большой и дальнобойный бизнес-джет в истории Dassault Aviation.

Новый бизнес-джет Falcon 10X от французской компании Dassault Aviation совершил свой первый полет, взлетев из аэропорта Бордо-Мериньяк. Об этом компания сообщила в своем пресс-релизе.

Первый испытательный полёт длился около двух с половиной часов. За это время экипаж проверил управляемость самолёта, работу ключевых систем, шасси и механизации крыла. Falcon 10X поднялся на высоту 40 тысяч футов (около 12 200 м) и разогнался до скорости М=0,82 (примерно 1000 км/ч).

Для Dassault это один из ключевых этапов реализации программы. Первый полет дал старт полномасштабной кампании испытаний, к которой в ближайшее время присоединятся еще два опытных самолета. Один из них будет использоваться для расширения программы испытаний. Другой получит полностью оборудованный пассажирский интерьер для проверки бортовых систем, комфорта салона и эксплуатационной надёжности.

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Компания Dassault отдельно подчеркнула: на сегодняшний день она остается единственным авиастроителем с мировым именем, который в 2026 году приступил к летным испытаниям совершенно нового самолета.

Напомним, недавно совершил первый полет авиалайнер A350-1000ULR от Airbus, но, в отличие от Falcon 10X, этот самолет является существенно модернизированной версией уже существующего самолета.

Справка УНИАН. Falcon 10X позиционируется как новый флагман в линейке бизнес-джетов французского производителя Dassault Aviation. Самолет должен составить конкуренцию самым современным моделям в своем классе – самолетам от Bombardier и Gulfstream – и стать самым большим и дальнобойным бизнес-джетом в истории компании.

Falcon 10X получит один из самых просторных салонов в своем классе. Дальность полета Falcon 10X составляет 13 900 км, что позволяет выполнять прямые перелеты между такими городами, как Нью-Йорк и Шанхай.

Самолет оснащается двигателями британской компании Rolls-Royce. Стоимость Falcon 10X составляет около 80 миллионов долларов.

Dassault Aviation – последние новости

Компания Dassault Aviation известна прежде всего как разработчик и производитель истребителя четвертого поколения Dassault Rafale, который сегодня остается одним из самых популярных боевых самолетов на мировом рынке. Ранее УНИАН сообщал, что Индия может дополнительно закупить более 100 самолетов Rafale.

Украина также проявляет значительный интерес к европейскому истребителю. Главным препятствием для потенциальной закупки могут стать финансовые ограничения – по оценкам специалистов, приобретение 100 самолетов Dassault Rafale вместе с пакетом технического обслуживания и сопутствующей инфраструктурой может обойтись Киеву в более чем 70 млрд евро.

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