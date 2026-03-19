Цены на авиабилеты взлетят: война в Иране ударит по кошелькам туристов, – Bloomberg

Ведущие европейские авиакомпании предупредили, что им придется переложить рост расходов на топливо на своих пассажиров в связи с эскалацией конфликта в Иране и блокированием нефтяных танкеров в Персидском заливе, пишет Bloomberg.

По словам генерального директора Ryanair Майкла О'Лири, многие европейские авиаперевозчики имеют надежные хедж-позиции (метод управления рисками), что защищает их в краткосрочной перспективе от скачков цен на нефтяных рынках, но любые дополнительные расходы приведут к повышению цен на билеты.

"Средняя прибыль в моей компании составляет около 10 евро на пассажира. Нет никакого способа покрыть дополнительные расходы", – отметил генеральный директор Deutsche Lufthansa AG Карстен Шпор на отраслевой конференции в Брюсселе.

Отмечается, что затянувшаяся война вызывает опасения по поводу дефицита топлива, поскольку нефтяным танкерам запрещено пересекать Ормузский пролив.

Топливо является одной из крупнейших статей расходов для авиакомпаний, и скачок цен на нефть марки Brent, превысивший 118 долларов за баррель, заставил некоторых перевозчиков ввести топливные надбавки и даже отменить некоторые рейсы.

В свою очередь, пассажиры на фоне ожидаемого подорожания начали активно покупать билеты по нынешним ценам.

Американские авиакомпании первыми отметили всплеск спроса и наблюдают один из самых активных периодов бронирования, поскольку пассажиры премиум-класса, путешествующие в отпуск или по делам, бронируют места заранее.

Генеральный директор Бен Смит отметил, что спрос на новые рейсы Air France-KLM в Азию и Африку "очень высок".

Компания Lufthansa добавила 40 дополнительных рейсов в Азию после сокращения пропускной способности на Ближнем Востоке, и эти рейсы "заполнились за считанные дни", отметил генеральный директор Deutsche Lufthansa AG Карстен Шпор.

"Но в среднесрочной перспективе, будем честны, цены на топливо и билеты повлияют на спрос", – отметил Шпор.

Влияние войны в Иране на рынок авиации

Как писал УНИАН, военная эскалация в Иране затронула пассажирские перевозки не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Цены на авиабилеты в Азию, как из Европы, так и из Австралии, резко выросли после закрытия ключевых ближневосточных аэропортов из-за войны США и Израиля против Ирана.

18 марта стало известно, что авиакомпания Scandinavian Airlines (SAS) в апреле отменит тысячу рейсов из-за стремительного роста цен на топливо на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, авиакомпания будет вынуждена повысить цены, если кризис продлится долго.

