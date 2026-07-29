Boeing завершил летные испытания самой большой версии легендарного авиалайнера

Начать поставки Boeing 737 MAX 10 планируется в 2027 году.

Компания Boeing завершила программу сертификационных летных испытаний модели 737 MAX 10, которая является самой крупной модификацией знаменитого семейства 737 MAX. Об этом авиационный гигант сообщил на своем сайте.

В ходе программы три опытных самолета выполнили 976 полётов общей продолжительностью более 2060 часов, а также прошли около 1040 часов наземных испытаний.

В рамках последнего сертификационного полёта проверяли оборудование пассажирского салона, в частности работу пожарной сигнализации в туалетах и системы оповещения.

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Одним из ключевых результатов программы стала проверка модернизированной противообледенительной системы двигателей и новой системы определения угла атаки.

Последняя призвана снизить вероятность ложных предупреждений и упростить отображение информации для экипажа. Обе системы будут внедрены на всех новых самолетах семейства 737 MAX, а лайнеры, которые уже находятся в эксплуатации, получат их после модернизации.

Американская компания хочет получить сертификаты на 737 MAX 10 и более раннюю модель 737 MAX 7 до конца этого года, начать поставки обеих модификаций планируется в 2027 году.

Теперь программа переходит к завершающим этапам сертификации.

К ним относятся анализ безопасности систем, завершение проверок на соответствие требованиям к разработке и передача всей необходимой документации в Федеральное авиационное управление США. Опытные самолеты будут переоборудованы в серийные и подготовлены к передаче заказчикам.

Boeing 737 – справка

Boeing 737 – семейство узкофюзеляжных пассажирских и транспортных самолетов малой и средней дальности. Первый полет лайнер совершил 9 апреля 1967 года. За всё время было построено более 12 600 таких самолётов, что делает Boeing 737 одним из самых массовых пассажирских самолётов в истории.

Новый Boeing 737 MAX 10 совершил первый полёт в 2021 году. Длина его фюзеляжа составляет 43,8 м, а размах крыльев – 35,9 м. Максимальная вместимость самолета составляет 230 пассажиров, а дальность полета новой модели равна 5740 км. Boeing 737 MAX 10 оснащён двумя двигателями LEAP-1B от компании CFM International.

Гражданская авиация – другие новости

В прошлом году европейская компания Airbus добилась знакового коммерческого успеха: её самолёт A320 стал самым массовым пассажирским авиалайнером в истории, опередив своего главного конкурента – Boeing 737. По состоянию на июнь общее количество построенных A320 превышает 12 700 единиц.

В последнее время Boeing существенно пополнил свой портфель новыми заказами, что выводит конкуренцию с Airbus на новый уровень.

Американская авиастроительная корпорация продолжает заключать крупные контракты, в частности при поддержке Белого дома. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что способствовал продаже более тысячи самолетов Boeing, назвав себя "королём" продаж.

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