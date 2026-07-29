Boeing завершил летные испытания самой большой версии легендарного авиалайнера

Компания Boeing завершила программу сертификационных летных испытаний модели 737 MAX 10, которая является самой крупной модификацией знаменитого семейства 737 MAX. Об этом авиационный гигант сообщил на своем сайте.

В ходе программы три опытных самолета выполнили 976 полётов общей продолжительностью более 2060 часов, а также прошли около 1040 часов наземных испытаний.

В рамках последнего сертификационного полёта проверяли оборудование пассажирского салона, в частности работу пожарной сигнализации в туалетах и системы оповещения.

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Одним из ключевых результатов программы стала проверка модернизированной противообледенительной системы двигателей и новой системы определения угла атаки.

Последняя призвана снизить вероятность ложных предупреждений и упростить отображение информации для экипажа. Обе системы будут внедрены на всех новых самолетах семейства 737 MAX, а лайнеры, которые уже находятся в эксплуатации, получат их после модернизации.

Американская компания хочет получить сертификаты на 737 MAX 10 и более раннюю модель 737 MAX 7 до конца этого года, начать поставки обеих модификаций планируется в 2027 году.

Теперь программа переходит к завершающим этапам сертификации.

К ним относятся анализ безопасности систем, завершение проверок на соответствие требованиям к разработке и передача всей необходимой документации в Федеральное авиационное управление США. Опытные самолеты будут переоборудованы в серийные и подготовлены к передаче заказчикам.

Boeing 737 – справка

Boeing 737 – семейство узкофюзеляжных пассажирских и транспортных самолетов малой и средней дальности. Первый полет лайнер совершил 9 апреля 1967 года. За всё время было построено более 12 600 таких самолётов, что делает Boeing 737 одним из самых массовых пассажирских самолётов в истории.

Новый Boeing 737 MAX 10 совершил первый полёт в 2021 году. Длина его фюзеляжа составляет 43,8 м, а размах крыльев – 35,9 м. Максимальная вместимость самолета составляет 230 пассажиров, а дальность полета новой модели равна 5740 км. Boeing 737 MAX 10 оснащён двумя двигателями LEAP-1B от компании CFM International.

Гражданская авиация – другие новости

В прошлом году европейская компания Airbus добилась знакового коммерческого успеха: её самолёт A320 стал самым массовым пассажирским авиалайнером в истории, опередив своего главного конкурента – Boeing 737. По состоянию на июнь общее количество построенных A320 превышает 12 700 единиц.

В последнее время Boeing существенно пополнил свой портфель новыми заказами, что выводит конкуренцию с Airbus на новый уровень.

Американская авиастроительная корпорация продолжает заключать крупные контракты, в частности при поддержке Белого дома. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что способствовал продаже более тысячи самолетов Boeing, назвав себя "королём" продаж.

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