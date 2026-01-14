Трамп помог: названа компания-гигант, которая продала больше всего пассажирских самолетов

По итогам 2025 года Boeing опередила Airbus и впервые с 2018 года стала лидером по продажам авиалайнеров, сообщает Bloomberg.
Количество новых заказов Boeing составило 1173 самолета, тогда как у Airbus этот показатель составил 1000 крылатых машин. При этом по количеству поставленных клиентам самолетов Airbus по-прежнему опережает Boeing – компании передали 793 и 600 самолетов соответственно.
Американская авиастроительная корпорация получает новые заказы при поддержке Белого дома. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что продал более тысячи самолетов Boeing, назвав себя "королем" продаж.
В целом, можно констатировать, что компания Boeing постепенно выходит из многолетнего кризиса.
Напомним, после двух авиакатастроф самолетов Boeing 737 Max в 2018 и 2019 годах и последующих расследований количество новых заказов на американские авиалайнеры в мире резко сократилось. В 2020 году поставки Boeing достигли минимума в XXI веке – всего 157 авиалайнеров.
Компания Boeing сменила руководство, а также выплатила многомиллионные компенсации пострадавшим от катастроф и штрафы регуляторам. Начиная с 2021 года количество заказов на самолеты Boeing начало расти.
Boeing имеет успехи не только в сфере гражданского авиастроения, но и в программах военных самолетов. В прошлом году стало известно, что компанию выбрали для создания новейшего истребителя шестого поколения F-47. По словам Дональда Трампа, это будет "самый передовой, самый эффективный и самый смертоносный самолет из когда-либо созданных".
На сегодняшний день Boeing уже начала производство первого F-47. Как сообщалось, полет истребителя запланирован на 2028 год.