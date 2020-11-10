Уже ведется соответствующая подготовительная работа.

Все терминалы, которыми заинтересуется бизнес, "Укрзализныця" намерена передать в концессию.

Об этом в интервью ЦТС рассказал директор по коммерческой работе и логистике УЗ Иракли Эзугбая.

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Он сообщил, что уже ведется соответствующая подготовительная работа в сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией (IFC).

"Вместе с IFC мы готовим контейнерные терминалы к концессии. Мы хотим передать в управление все терминалы, которые будут востребованы рынком, поскольку мы не верим, что в ближайшем будущем "Укрзализныця" может воссоздать навыки управления контейнерными терминалами лучше, чем это может сделать рынок", - сказал Эзугбая.

"Мы верим, что этими терминалами заинтересуются большие, мировые имена и они помогут нам контейнеризировать грузы гораздо лучше, чем это делает сейчас "Укрзализныця". "Укрзализныця" со своей стороны будет предоставлять фитинговые платформы и маршрутные отправки для организации движения данных контейнеров", - проинформировал руководитель направления грузоперевозок "Укрзализныци".

Хронология событий

Развитие контейнерных терминалов "Укрзализныци" по модели ГЧП председатель правления АО УЗ Владимир Жмак предложил еще будучи соискателем на должность главы ж/д компании.

Позже, в конце октября, и.о. члена правления "Укрзализныци" Александр Перцовский подтвердил эти намерения. "Концессия контейнерных терминалов - мы видим тут возможность привлечь груз и развивать контейнерные терминалы, благодаря ГЧП. Мы хотим возить не только щебень и руду, но, конечно, конкурировать качеством и скоростью за более маржинальные товары, которые можно перевозить в контейнерах", - заявил он.

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Автор: УНИАН