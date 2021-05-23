По информации журналиста, официальный Минск подтверждает применение ВВС для захвата Протасевича.

Официальный Минск подтверждает применение ВВС для захвата оппозиционера и бывшего главного редактора и сооснователя тг-канала NEXTA Протасевича.

Об этом в Facebook сообщил журналист Борис Фел.

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"По поручению Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета, в котором летел основатель телеграм-канала NEXTA, в небо был поднят истребитель", - написал Фел.

"Беспрецедентный акт пиратства в воздухе совершен сегодня в европейском небе. Регулярный рейс авиакомпании RyanАir Афины- Вильнюс был прерван над Белоруссией. В салоне лайнера находился бывший главный редактор и сооснователь тг-канала NEXTA Роман Протасевич. Под конвоем истребителя МИГ29 лайнер был приземлен в Минске, Роман Протасевич схвачен. По местным законам молодому оппозиционеру угрожает смертная казнь", - написал Фел.

По информации журналиста, официальный Минск подтверждает применение ВВС для захвата Протасевича.

"По поручению Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета, в котором летел основатель телеграм-канала NEXTA, в небо был поднят истребитель.

"Сейчас МиГ-29 дожидается, пока завершатся необходимые проверочные мероприятия, чтобы сопроводить самолет до границы с Литвой", - сообщает телеграм-канал "Пул Первого".

В то же время, на странице NEXTA появилось заявление.

Пользователи требуют от перевозчика официальных объяснений действий экипажа и называют компанию сообщником диктатора.

"Пока мы ждём комментарий авиакомпании, хотим ещё раз заострить ваше внимание на том, что террорист - Лукашенко и его хунта специально подняли в небо истребитель МИГ-29 и настояли на посадке рейса Ryanair. Об этом гордо заявила пресс-служба преступника. Это был заранее спланированный план захвата судна, на котором летели пассажиры нескольких стран. Ценой их жизней диктатор посадил самолёт, чтобы достать своими лапами одного человека — Романа Протасевича", - говорится в заявлении.

На борту самолета Афины-Вильнюс находились 123 пассажира, сообщается в репортаже телеканала ОНТ.

Сейчас все пассажиры переведены в транзитную зону, где Служба авиационной безопасности проводит досмотр.

Роман Протасевич и его задержание

Роман Протасевич - бывший главным редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA, освещавшего массовые акции протеста против режима Александра Лукашенко.

Белорусские власти объявили Протасевича в международный розыск и включили в "список террористов". Из-за опасений за свою безопасность он покинул страну.

23 мая 2021 года в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на экстренную посадку самолета с соучредителем белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем и его задержание в аэропорту Минска.

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Автор: Елена Коваленко