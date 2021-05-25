Украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

С 00:00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Только что на внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП "Украэрорух" принять для этого необходимые меры", - отметил он.

Кроме того, по его словам, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещаться выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

"Госпогранслужба также получила поручение прекратить оформление пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь, в таможенных пунктах аэропортов. Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров", - добавил глава правительства.

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Посадка борта Ryanair в Минске: детали

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку, которые были на борту.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день, 23 мая, Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ІСАО).

В свою очередь авиакомпания Ryanair в комментарии по поводу вынужденной посадки своего самолета отметила, что от белорусской стороны пришло сообщение об угрозе безопасности на борту лайнера. При этом перевозчик не вспомнил, что его самолет сопровождал белорусский истребитель, а после посадки с рейса сняли журналиста Романа Протасевича и его девушку.

Ряд европейских стран заявили о возможном введении санкций против Беларуси за данный инцидент. Кроме того, некоторые авиакомпании незамедлительно прекратили использование воздушного пространства Беларуси.

Украина также полностью прекратит авиасообщение с Беларусью и перенаправит все рейсы в обход ее воздушного пространства. А Литва и Великобритания уже запретили прибывать в страну самолетам, которые следуют через Беларусь.

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Автор: Леся Лещенко