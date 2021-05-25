Украина с 00:00 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Посольство Республики Беларусь направило Министерству иностранных дел Украины ноту протеста из-за решения о прекращении авиасообщения.

Об этом сообщается на сайте посольства.

Читайте такжеПослы G7 ожидают демонстрацию международной солидарности с Украиной на конференции в Вильнюсе"В данной ноте отмечено, что белорусская сторона с удивлением восприняла решение украинской стороны о прекращении авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь в связи с авиационным происшествием, не имеющим отношения к Украине", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

Украина с 00:00 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Самолет проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отметила, что «совершенно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета - ради того, чтобы задержать активиста и блогера Протасевича».

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать Международная организация гражданской авиации (ИКАО).

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Автор: Леся Лещенко