Для возвращения в страну гражданин Украины должен обратиться в дипломатическое учреждение Украины в Республике Беларусь.

Министерство инфраструктуры, Министерство иностранных дел и Государственная пограничная служба прорабатывают варианты для оперативного возвращения граждан Украины из Беларуси в связи с прекращением Украиной авиасообщения с этим государством.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины («Украэрорух»).

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«Мининфраструктуры совместно с МИД и Госпогранслужбой прорабатывают пути для оперативного возвращения граждан Украины из Беларуси», - сказано в сообщении.

Что делать пассажирам

Гражданин Украины должен обратиться в дипломатическое учреждение Украины в Республике Беларусь;

В случае возникновения сложностей рекомендуется оставить заявление в контакт-центре МИД;

Авиаперевозчик обязан предупредить пассажира о задержке или отмене рейса не позднее чем за 3 часа до начала регистрации.

Согласно данным «Украэроруха», сейчас между Украиной и Беларусью выполняют прямые рейсы только две авиакомпании — белорусская «Белавиа» и украинская «Мотор Сич».

Рейсы между Украиной и Беларусью

"Мотор Сич":

Запорожье - Минск, 4 рейса в неделю.

"Белавиа":

Минск - Киев, 35 рейсов в неделю,

Минск - Одесса, 14 рейсов в неделю,

Минск - Харьков, 5 рейсов в неделю,

Минск - Львов, 7 рейсов в неделю.

Авиасообщение с Беларусью

Украина с 00:00 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Самолет проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отметила, что «совершенно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета - ради того, чтобы задержать активиста и блогера Протасевича».

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать Международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Ряд европейских стран заявили о возможном введении санкций против Беларуси за данный инцидент. Кроме того, некоторые авиакомпании незамедлительно прекратили использование воздушного пространства Беларуси.

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Автор: Павел Степанец