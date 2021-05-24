В своем сообщении авиакомпания заявила, что сообщила об инциденте национальным и европейским органам безопасности, и принесла извинения пассажирам за задержку.

Авиакомпания Ryanair сделала первое официальное заявление о принудительной посадке своего самолета рейсом Афины-Вильнюс в аэропорту Минска по указанию белорусских властей.

Как сообщает "Европейская правда" текст заявления содержит ложные данные и не упоминает о ключевых обстоятельствах этого инцидента.

Издание отмечает, что пресс-служба авиакомпании сделала это заявление через 40 минут после приземления в Вильнюсе пассажирского самолета рейса FR4978, то есть на этапе, когда белорусская власть не контролировала ни сам самолет, ни его экипаж и пассажиров.

"Ryanair сообщил (об инциденте – ред.) соответствующим национальным и европейским органам безопасности, и мы искренне просим прощения у всех пострадавших пассажиров за эту досадную задержку, которая была вне контроля Ryanair", – говорится в сообщении авиакомпании.

Ryanair повторила информацию властей Беларуси о том, что диспетчер "экипаж сообщил о потенциальной угрозе безопасности на борту и дал указание повернуть до ближайшего аэропорта Минска".

Издание отмечает, впрочем, что вторая часть этого утверждения является неправдой: на момент, когда самолет начал изменять курс по указанию диспетчеров, расстояние от него до Минска было в 2-3 раза больше, чем до аэропорта назначения, расположенного на юге Вильнюса.

Сейчас в заявлении компании отсутствуют комментарии относительно информации о поднятии истребителя, которое признали белорусские власти, а также о том, что самолет не снижался во время пролета над Белоруссией, как это бывает обычно, хотя эти детали получили широкую огласку.

Больше всего обращает на себя внимание то, что авиакомпания в своем заявлении "не заметила" то, что в Минске с рейса сняли представителя белорусской оппозиции, активиста и блогера Романа Протасевича, ради ареста которого Беларусь осуществила перехват самолета, и его девушку.

Протасевичу в Беларуси грозит смертная казнь за его причастность к координации протестов против Лукашенко. Также, как известно, в Минске остались и не стали продолжать путешествие четверо граждан России, исчезновения которых перевозчик также "не заметил".

"Все пассажиры были выгружены из самолета для его проверки безопасности местными властями. Ничего неприемлемого не было найдено, и власти разрешили вылет самолета вместе с пассажирами и экипажем после примерно 7 часов, проведенных на земле", - говорится в заявлении. Немало комментариев под твитом авиакомпании по этому поводу упрекают ее из-за отсутствие упоминаний о задержании ее пассажиров.

Как передает Радио Свобода, на замалчивание факта снятия с самолета белорусского журналиста Протасевича обратил внимание и польский депутат Европарламента Радослав Сикорский. Комментируя сообщение авиакомпании, он отметил, что она не упомянула важных обстоятельств инцидента.

«Не упоминается о МиГе (самолет Вооруженных сил Беларуси, который контролировал изменение курса пассажирского борта над территорией Беларуси – ред.), белорусский КГБ (вероятное присутствие сотрудников спецслужб на борту – ред.) или о пассажире, которого оставили (в Минске, то есть Романа Протасевича – ред.). Позор вам, Ryanair», – написал Сикорский в твиттере.

Посадка борта Ryanair в Минске: детали

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на экстренную посадку самолета с Протасевичем и его задержание в аэропорту Минска.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день, 23 мая, Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

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Автор: Ирина Погорелая