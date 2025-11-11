Корректировка заявленных характеристик вызовет вопросы у авиакомпаний, поскольку в таком варианте он подойдет далеко не всем.

Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сократила дальность полетов среднемагистрального самолета МС-21. Об этом сообщает The Moscow Times.

Согласно обновленным данным, представленным на сайте производителя, лайнер МС-21-310 в двухклассной компоновке на 175 пассажиров сможет летать лишь на 3830 км, тогда как ранее этот показатель составлял 5100 км.

В "Ростехе" (ОАК входит в его состав) говорят, что теперь на сайте представлены параметры реально существующего самолета, а не перспективного проекта, которым МС-21 был еще несколько лет назад.

В корпорации отметили, что в техническом задании Минпромторга, утвержденном в 2009 году, для самолета МС-21-300 указывали целевую дальность полета 3500 км при 180 пассажирах.

Представитель "Ростеха" привел статистику, согласно которой 80% всего пассажиропотока в РФ приходится на авиамаршруты до 3000 км, а дальность МС-21 в значительной мере покрывает потребности перевозчиков.

Звучат и более пессимистические оценки. По мнению некоторых российских специалистов, корректировка заявленных ранее характеристик вызовет вопросы у авиакомпаний, поскольку в таком варианте он подойдет не всем.

Теперь самолет нельзя будет использовать на ряде международных направлений, например - в Юго-Восточную Азию. Кроме этого он будет непригодным для некоторых внутренних российских маршрутов, таких как перелеты из Москвы в Иркутск или Улан-Удэ.

МС-21 - главное

МС-21 называют флагманом российской гражданской авиации из-за его статуса как "современного российского среднемагистрального авиалайнера", предназначенного для конкуренции с известными западными аналогами, такими как Airbus A320neo и Boeing 737 MAX.

Авиалайнер выполнил первый полет в 2017 году, но даже сегодня серийное производство так и не началось.

Ожидается, что серийное производство самолетов начнется в 2026-м. В первый год заказчикам хотят передать первые два самолета, а к 2030 году российская государственная корпорация рассчитывает выйти на производство 36 таких машин в год.

Кроме постоянных переносов сроков еще одной проблемой стал рост цены самолета. Ранее стало известно, что теперь МС-21 стоит 7,6 млрд рублей (96 млн долларов), хотя еще летом 2023-го его стоимость оценивали в 4,3-4,6 млрд (55-58 млн долларов).

Рост цены может быть связан с работами, направленными на так называемое импортозамещение. Напомним, недавно первый полет совершил еще один "импортозамещенный" МС-21.

