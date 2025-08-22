Поддержка Укрзализныци из государственного бюджета - это не расходы, а инвестиция в сохранение обороноспособности, логистических цепей, экспорта, стабильности рынка труда и экономического восстановления. Поэтому нужно создать предсказуемый механизм государственной поддержки Укрзализныци, и закрепить эти обязательства в формате долгосрочного меморандума между правительством и компанией, говорят в Федерации работодателей Украины (ФРУ).

"ФРУ приветствует решение, которое позволит правительству направить 8 млрд грн на поддержку "Укрзализныци". Она сегодня не просто перевозчик, а железная артерия государства, которая одновременно обеспечивает работу фронта, экономики и выполняет важные социальные функции. Ежедневно железнодорожники под обстрелами доставляют военную технику, топливо, боеприпасы, гуманитарные грузы и военнослужащих. Без этой работы невозможно представить ни оборону, ни стабильность внутреннего рынка, ни экспорт, который формирует валютные поступления для государства", - отметили в ФРУ.

Видео дня

Вместе с тем в Федерации подчеркнули: одноразовое финансирование не решает системной проблемы, которая заключается в осуществлении социально важных пассажирских перевозок по фиксированным льготным ценам, что обусловливает ежегодные убытки в объеме ~ 20 млрд. грн. и содержание избыточной инфраструктуры, работа которой нужна Силам обороны, что также требует многомиллиардных расходов Укрзализныци.

"Ключевой задачей является создание предсказуемого механизма государственной поддержки УЗ, который будет закреплен в формате долгосрочного меморандума (3 или более лет) между правительством и УЗ. Такой меморандум будет гарантировать системную государственную финансовую поддержку на ближайшие три года, позволит УЗ реструктурировать кредитные обязательства, снизить финансовые риски и избежать кризиса ликвидности, откроет возможности для оперативного восстановления критической инфраструктуры, планирования необходимых ремонтов и закупок", - отметили в ФРУ.

Также Меморандум позволит Укрзализныце сбалансировать доходы и расходы в сегменте пассажирских перевозок, обеспечит непрерывность экспорта - критического для валютных поступлений и стабильности экономики, и постоянство транспортной логистики, от которой напрямую зависит и фронт, и экономика, и экспорт, подчеркнули в Федерации.

"Фактически меморандум станет "страховым полисом" для украинской экономики в условиях войны. Он создаст основу для конструктивной коммуникации с международными финансовыми институтами и инвесторами, которые ожидают четкие сигналы от государства относительно стабильности и прогнозируемости транспортной системы. От своевременности таких решений зависит не только устойчивость Укрзализныци, но и конкурентоспособность Украины на мировых рынках. Ведь речь идет о стратегическом решении, без которого невозможно гарантировать стабильность работы ключевой инфраструктуры страны", - резюмировали в ФРУ.

Вас также могут заинтересовать новости: