Сейчас возле Днепра строят еще и Северный обход.

Новопостроенная первая объездная Днепра, которая была сдана в конце прошлого года, в первые же дни значительно разгрузила городские улицы от транзитного транспорта, следующего через Южный мост в сторону Запорожья.

Как сообщает Днепропетровская ОГА, современная четырехполосная трасса первой категории рассчитана на то, чтобы выводить за пределы областного центра до 20 тысяч автомобилей в сутки.

Южный обход Днепра создан по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"В Днепропетровской области строят и обновляют государственные трассы, ремонтируют местные автодороги. От качества дорог зависит жизнь населенных пунктов, благополучие и безопасность жителей. Южного обхода днепряне ждали давно. Сейчас первой объездной областного центра уже пользуются и водители транзитного транспорта, и местные", – отметил глава ОГА Валентин Резниченко.

Новая дорога, по словам начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александра Коломийцева, позволила разгрузить от транзитных фур, в частности, улицы Яснополянскую и Космическую.

Сейчас возле Днепра строится также Северный обход.

За два года реализации программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине обновили более 14 тысяч километров дорог.