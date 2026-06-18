Авиакомпания запустит самый длинный в мире беспосадочный рейс: сколько он будет продолжаться

Пилоты, бортпроводники и обслуживающий персонал уже проходят обучение перед прибытием и вводом самолёта в эксплуатацию.

Авиакомпания Qantas планирует запустить, как она утверждает, самый длинный в мире беспосадочный коммерческий рейс в октябре 2027 года.

Как пишет Fox News, он будет соединять Сидней и Лондон, а его продолжительность, как ожидается, составит до 22 часов.

В среду австралийская авиакомпания объявила о начале беспосадочных рейсов между двумя городами в рамках долгожданной инициативы Project Sunrise, целью которой является прямое соединение восточного побережья Австралии с основными мировыми направлениями.

Видео дня

Интересно, что Qantas представила первый из своих специально модифицированных самолетов Airbus A350-1000ULR на заводе Airbus в Тулузе, Франция. Самолет был модифицирован для сверхдальних перелетов и включает в себя дополнительный топливный бак объемом 20 000 литров, что позволяет ему совершать беспосадочные перелеты на расстояние более 16 000 километров.

Маршрут Сидней-Лондон станет первым беспосадочным рейсом между восточным побережьем Австралии и Великобританией. По данным Qantas, новые рейсы сократят время в пути на целых четыре часа по сравнению с существующими маршрутами с одной пересадкой.

"С тех пор, как мы впервые совершили полет по "Кенгуру-маршруту" в 1947 году, где мы семь раз останавливались по пути в Лондон, каждое поколение самолетов сокращало время в пути на одну остановку. Сегодня мы сокращаем последнюю", - заявила генеральный директор Qantas Group Ванесса Хадсон в своем заявлении.

Отмечается, что запуск знаменует собой важную веху для проекта Sunrise, инициативы, впервые объявленной Qantas в 2017 году, направленной на расширение возможностей коммерческих дальнемагистральных перевозок.

Qantas сообщила, что самолеты A350-1000ULR были разработаны специально для этого проекта и будут перевозить 238 пассажиров в четырех классах обслуживания. Авиакомпания планирует получить 12 таких самолетов.

Перевозчик заявил, что прямые рейсы Сидней-Лондон поступят в продажу в феврале 2027 года, а запуск рейсов состоится позже в том же году.

Qantas сослалась на недавние исследования, показывающие растущий спрос на сверхдальние перелёты: 70% опрошенных австралийцев заявили, что готовы рассмотреть возможность бронирования прямого рейса такой длины. По данным авиакомпании, среди пассажиров премиум-класса интерес вырос до 80%.

Qantas планирует расширить проект Sunrise за пределы Лондона. Авиакомпания подтвердила, что следующим маршрутом, добавленным в сеть, станет Сидней-Нью-Йорк, а более подробная информация ожидается в следующем году.

Авиакомпания сообщила, что пилоты, бортпроводники и обслуживающий персонал уже проходят обучение перед прибытием и вводом самолёта в эксплуатацию.

Рекордные авиарейсы

Зимой был запущен пассажирский авиарейс с рекордной продолжительностью в 29 часов. Протяженность маршрута составила 19633,997 км, за что его называют самым длинным прямым рейсом в мире.

Новый рейс запустилат китайская авиакомпания China Eastern Airlines. Ее пассажиры летят из китайского города Шанхай в столицу Аргентины Буэнос-Айрес. Маршрут предусматривает также остановку в Окленде (Новая Зеландия).

Вас также могут заинтересовать новости: