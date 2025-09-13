Рейсы начнут выполнять с 4 декабря, и билеты уже есть в продаже.

Уже этой зимой будет запущен пассажирский авиарейс с рекордной продолжительностью в 29 часов. Протяженность маршрута составит 12 200 миль (19633,997 км), за что его называют самым длинным прямым рейсом в мире.

Как сообщает Express, новый рейс запускает китайская авиакомпания China Eastern Airlines. Ее пассажиры полетят из китайского города Шанхай в столицу Аргентины Буэнос-Айрес. Маршрут предусматривает также остановку в Окленде (Новая Зеландия).

Так, отправляясь из Шанхая, путешественники прибудут к месту назначения за 25 часов и 55 минут, включая двухчасовую остановку в Новой Зеландии. Обратный рейс будет занимать 29 часов.

Видео дня

Многие могут удивиться, почему же рейс называют прямым, если предусмотрена остановка. Дело в том, что даже несмотря на промежуточную посадку в Окленде пассажирам не потребуется пересаживаться на другой самолет.

Ориентировочная стоимость билета из Буэнос-Айреса в Шанхай составляет более 1400 фунтов стерлингов (примерно 78 тысяч гривень), а из Шанхая в Буэнос-Айрес – 1280 фунтов стерлингов (примерно 71,5 тысяч гривень), хотя данные в разных источниках отличаются.

Оба рейса побили предыдущий рекорд самого длинного беспересадочного рейса в мире, который принадлежал маршруту Пекин–Сан-Паулу авиакомпании China Airlines.

Предположительно, самолетом, который получит честь выполнять рекордный рейс, будет борт типа Boeing 777-300ER, который классифицируется как дальнемагистральный.

Рейсы начнут выполнять с 4 декабря, и билеты уже продаются. Места предлагают в первом, бизнес- и эконом классах. Полеты будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и четвергам из Китая и по вторникам и пятницам из Аргентины.

"Новый рейс может стать "дипломатическим и коммерческим жестом", который потенциально укрепит связи между Южной Америкой и Китаем, одновременно предоставляя новый маршрут, минуя Европу и США. Кроме того, он также может оказаться полезным сообщением между регионами для тех, кто желает избежать активных зон конфликта, а также имеет преимущество в виде меньшего количества остановок", – сказано в материале.

Другие новости для туристов

Индия и Китай возобновят прямое авиасообщение после более чем пятилетнего перерыва. Страны таким образом стремятся восстановить политические связи.

Тем временем венгерский лоукостер Wizz Air расширяет присутствие в Литве. Компания добавила новые рейсы в Вильнюс и Клайпеду.

Вас также могут заинтересовать новости: