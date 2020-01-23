Лещенко вступился за главу тендерного комитета УЗ, фигурирующего в расследовании о нарушении процедур закупок - СМИ

В УЗ рекомендуют уволить чиновника за нарушения.

Новоназначенный член наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко открыто выступает за то, чтобы оставить в должности главу тендерного комитета филиала «Центр обеспечения производства» УЗ (Центр забезпечення виробництва – ЦЗВ УЗ) Валерия Шергина, который неоднократно фигурировал в скандалах с закупками без проведения конкурсных процедур.

Об этом Hubs стало известно от источников в УЗ.

Напомним, Центр противодействия коррупции уже обвинял Валерия Шергина в нарушении законодательства о закупках. А в январе 2020 года ряд СМИ со ссылкой на сервис Prozorro сообщили о том, что ЦЗВ УЗ допустил закупку природного газа без объявления конкурентных торгов. Руководство АО «Укрзализныця» еще с декабря прошлого года инициировало проведение служебного расследования нарушений при этой закупке.

Насколько известно Hubs, внутреннее служебное расследование закончено с рекомендацией уволить Валерия Шергина с занимаемой должности. Однако, как сообщает источник в УЗ, в его защиту в открытую выступил Сергей Лещенко (назначен на должность члена НС 18 декабря 2019 года).

«Шергин мешал проведению тендера на закупку газа последние 2 года. Естественно, есть позиция его уволить. Однако на сегодняшний день новоназначенный член правления отстаивает его на должности. Это происходит в открытую», – говорит источник в УЗ.

Отвечая на вопрос, почему Сергей Лещенко выступает против увольнения главы тендерного комитета ЦЗВ, источник отметил, что последний, скорее всего, «пытается в текущих условиях найти защиту у высшего руководства и оставить возможность таких поставок, это очень серьезные вещи и большие деньги».

По его информации, история с поставками газа в «Укрзализныцю» очень непростая. «По данным, которые есть на сегодня, УЗ ежегодно объявляла ряд тендеров. Но, по непонятным причинам, часть тендеров отменяли, а часть отправляли на условную доработку в тендерный комитет. Ежегодно история повторялась. На сегодня внутреннее расследование окончено, есть требование уволить Шергина. Но он (Лещенко – Ред.) будет пытаться отвлекать внимание от этого вопроса», – говорят в УЗ.

Сергей Лещенко был назначен членом наблюдательного совета АО «Укрзализныця» по квоте государства распоряжением Кабинета Министров №1309-р от 18 декабря 2019 года. Вместе с ним был назначен Олег Журавлев. Они заменили на этой должности Даниэля Билака и Константина Марьевича. Как писала «Украинская правда», среднемесячная заработная плата члена наблюдательного совета «УЗ» возможно составляет 588 тыс. грн.