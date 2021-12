Данный поисковик в один клик составит полную картину по запросу и сэкономит ваше время

Для большинства пользователей сёрфинг во Всемирной паутине неразрывно связан с Google или... с Google. Тем не менее за последние несколько лет в сегменте поисковиков произошел бурный рост, ставящий в центре всего безопасный и свободный от слежки поиск.

Немного прелюдии: главным принципом "гугла" является стремление по каждому запросу предоставить "единственно правильный ответ". Дескать, подавляющему большинству людей требуется ответ в виде убедительной подборки фактов по существу. И в этом есть своя логика.

Наш сегодняшний герой – You.com – предлагает альтернативный подход к этому вопросу. В отличие от приевшихся поисковиков он выдаёт не самый актуальный краткий ответ, а более обширную выжимку из ссылок на различные источники, которые помогут составить полную картину по заданному запросу.

По сравнению со списком вариантов, которые предлагает тот же Гугл, You.com выглядит гораздо модерновей. Результаты представлены в виде сетки (или таблицы) в которой удобно сравнивать результаты поиска. Это не только экономит время, но и позволяет взглянуть на вопрос совершенно под другим углом.

При этом у каждого пользователя есть возможность влиять на рейтинги источников прямо внутри поисковика – это позволяет сначала отображать категории с более высоким рейтингом в верхней части сетки. Вместе с тем система поиска учитывает и контекст запроса, что позволяет получать результаты максимально соответствующие ожиданиям.

Читайте такжеGoogle начала скупать подержанные айфоны: зачем они ейЕще один существенный плюс данного поисковика – он старается быть максимально полезным. Например, если ищете "амазон", то помимо ссылок на магазин и подборок купонов You.com предложит отследить посылку. А при поиске обучающих материалов для фотошопа покажет не только курсы, но и бесплатные инструменты, которые ускорят выполнение рутинных задач на начальном этапе.

У You.com нет рекламы, что еще больше очищает выдачу

Подобно DuckDuckGo, Brave Search и другим сервисам, пытающихся пошатнуть доминирование Google на рынке поисковых систем, You.com подчеркивает, что они не продают данные другим организациям и не отслеживают действия своих юзеров. Также они гарантируют, что если объявления и появятся, то не будут таргетированными.

Кроме того в этом поисковике есть режим инкогнито, который скрывает ваш IP-адрес. В свою очередь запросы и результаты выдачи отправляются через встроенный прокси, чтобы сайты не могли следить за вами и предлагать таргетированную рекламу.

Ранее УНИАН уже рассказывал об интересном приложении для смартфонов DM Me – All your Chats in One App. Это своеобразный хаб для мессенджеров, позволяющий одновременно общаться в Viber, WhatsApp и Telegram, а также использовать сообщения SMS.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Денис Пономаренко