На сегодняшний день онлайн-общение стало слишком сложным и медленным, так как оно разрослось по множеству приложений: для работы, друзей, семейного общения. Порой и вовсе сложно вспомнить, кто каким сервисом пользуется,

К счастью, решение есть. На днях в поле нашего зрение попало приложение DM Me – All your Chats in One App. Это своеобразный хаб для мессенджеров, позволяющий одновременно общаться в Viber, WhatsApp и Telegram, а также использовать сообщения SMS.

Скачать приложение бесплатно могут пока владельцы Android-смартфонов через магазин Google Play.

После установки приложения, выдайте ему необходимые права на получение уведомлений и разместите ваши мессенджеры в списке сверху вниз в порядке их значимости. Для удобства и наглядности программа показывает, в каких приложениях у конкретного пользователя из записной книжки есть своя собственная учетная запись.

Кстати, самым популярным приложением для обмена сообщениями среди украинцев по-прежнему остается Viber – им пользуются более 73% опрошенных. Вторым по популярности является мессенджер Facebook, на третьем-четвертом местах находятся Telegram и WhatsApp.

Менее всего пользуется популярностью канал обмена сообщениями Signal, возможности которого для таких целей использует лишь 3,8% опрошенных.

