Google показала самые популярные запросы года в Украине / REUTERS

Традиционно в конце года команда Google подводит итоги с самыми быстрорастущими поисковыми запросами.

В украинском представительстве поисковика рассказали, что чаще всего гуглили украинцы в 2021-ом.

Большинство запросов по разным категориям объединяет тема "Евро-2020". И не удивительно: украинская сборная впервые в своей истории вышла в четвертьфинал первенства, приковал миллионы футбольных фанатов к экранам телевизоров.

На втором месте оказался сверхпопулярный корейский сериал Netflix Игра в кальмара. Также в первую пятерку по популярности попали запросы Холостяк 2021 и Классрум. Кроме того, украинцы интересовались мега-файтом Усик Джошуа и конкурсом Евровидение 2021.

Самые популярные запросы:

  • Евро 2020
  • Игра в кальмара
  • Холостяк 2021
  • Классрум
  • Украина Англия
  • Усик Джошуа
  • Евровидение 2021
  • Украина Швеция
  • Олимпиада 2021
  • Вступ 2021

Топ-10 запросов в категории Персона:

  • Александр Усик
  • Алексей Навальный
  • МакSим
  • Сергій Стерненко
  • Адель Асанти
  • Алек Болдуин
  • Жан Беленюк
  • Джо Байден
  • Злата Огневич
  • Андрей Ярмоленко

Читайте такжеСтало известно, что слушали украинцы в 2021 году на Spotify: не обошлось без "зрады"

Самые популярные запросы в категории утрата:

  • Принц Филипп

  • Владимир Меньшов

  • Жан-Поль Бельмонд
  • Григорий Чапкис
  • Антон Поляков
  • Александр Шаляпин
  • Андрей Мягков
  • Саид Губденский
  • Петр Мамонов
  • Валерий Гаркалин

Сериалы года:

  • "Игра в кальмара (Squid Game)
  • "Джинни и Джорджия" (Ginny & Georgia)
  • "Жуки" 2 сезон
  • "Постучи в мою дверь" (You Knock on My Door)
  • "Отпуск"
  • "Атака титанов" (Attack on Titan)
  • "Трудные подростки" 3 сезон
  • "Бриджертоны" (Bridgerton)
  • "Милиционер с Рублевки"
  • "Папик" 2 сезон

Телешоу года:

  • "Холостяк 2021"
  • "Евровидение 2021"
  • "Холостячка 2"
  • "Пацанки" 6 сезон
  • "Игра на ТНТ"
  • "Оскар 2021"
  • "Маска"
  • "Супербабушка"
  • "Звезды в Африке"
  • "Танцы со звездами"

Читайте такжеОдин из лучших фильмов года: почему "Память" с Тильдой Суинтон покоряет сердца зрителей (рецензия)

Фильмы года:

  • "Веном 2" (Venom: Let There Be Carnage)
  • "Отряд самоубийц 2" (The Suicide Squad)
  • "Круэлла" (Cruella)
  • "Гнев человеческий" (Wrath of Man)
  • "Красное сообщение" (Red Notice)
  • "Лига справедливости Зака Снайдера" (Zack Snyder's Justice League)
  • "После 3" (After We Fell)
  • "Бос-молокосос 2" (The Boss Baby: Family Business)
  • "Дюна" (Dune)
  • "Душа" (Soul)

Покупки года:

  • Поп-ит
  • Билет на поезд
  • iPhone 13
  • Симпл-димпл
  • Пропуск на транспорт в Киеве
  • Санки
  • Сертификат о вакцинации
  • PlayStation 5
  • Биткоин
  • Витамин D

Вопросы "что такое?:

  • "Абоба"
  • "Симпл димпл"
  • "Формалин"
  • "Поп ит"
  • "Локдаун"
  • "Митинг"
  • "Клабхаус"
  • "Игра в кальмара"
  • "Радужный поцелуй"
  • "Фриланс"

Вопросы "как?": 

  • "Как умер Сквидвард?"
  • "Як вийти заміж?"
  • "Як змінити постачальника газу?"
  • "Как сыграла Украина?"
  • "Як отримати сертифікат про вакцинацію?"
  • "Как компактно собрать чемодан?"
  • "Как получить 1000 грн за вакцинацию?"
  • "Як оновити Дію?"
  • "Як зареєструватися в Дія?"
  • "Как похудеть за неделю?"

Ранее Google представила рейтинг самых популярных видеоклипов 2021 года на YouTube, которые собрали наибольшее количество просмотров в Украине.

Автор: Денис Пономаренко