Традиционно в конце года команда Google подводит итоги с самыми быстрорастущими поисковыми запросами.
В украинском представительстве поисковика рассказали, что чаще всего гуглили украинцы в 2021-ом.
Большинство запросов по разным категориям объединяет тема "Евро-2020". И не удивительно: украинская сборная впервые в своей истории вышла в четвертьфинал первенства, приковал миллионы футбольных фанатов к экранам телевизоров.
На втором месте оказался сверхпопулярный корейский сериал Netflix Игра в кальмара. Также в первую пятерку по популярности попали запросы Холостяк 2021 и Классрум. Кроме того, украинцы интересовались мега-файтом Усик Джошуа и конкурсом Евровидение 2021.
Самые популярные запросы:
- Евро 2020
- Игра в кальмара
- Холостяк 2021
- Классрум
- Украина Англия
- Усик Джошуа
- Евровидение 2021
- Украина Швеция
- Олимпиада 2021
- Вступ 2021
Топ-10 запросов в категории Персона:
- Александр Усик
- Алексей Навальный
- МакSим
- Сергій Стерненко
- Адель Асанти
- Алек Болдуин
- Жан Беленюк
- Джо Байден
- Злата Огневич
- Андрей Ярмоленко
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Самые популярные запросы в категории утрата:
Принц Филипп
Владимир Меньшов
- Жан-Поль Бельмонд
- Григорий Чапкис
- Антон Поляков
- Александр Шаляпин
- Андрей Мягков
- Саид Губденский
- Петр Мамонов
- Валерий Гаркалин
Сериалы года:
- "Игра в кальмара (Squid Game)
- "Джинни и Джорджия" (Ginny & Georgia)
- "Жуки" 2 сезон
- "Постучи в мою дверь" (You Knock on My Door)
- "Отпуск"
- "Атака титанов" (Attack on Titan)
- "Трудные подростки" 3 сезон
- "Бриджертоны" (Bridgerton)
- "Милиционер с Рублевки"
- "Папик" 2 сезон
Телешоу года:
- "Холостяк 2021"
- "Евровидение 2021"
- "Холостячка 2"
- "Пацанки" 6 сезон
- "Игра на ТНТ"
- "Оскар 2021"
- "Маска"
- "Супербабушка"
- "Звезды в Африке"
- "Танцы со звездами"
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Фильмы года:
- "Веном 2" (Venom: Let There Be Carnage)
- "Отряд самоубийц 2" (The Suicide Squad)
- "Круэлла" (Cruella)
- "Гнев человеческий" (Wrath of Man)
- "Красное сообщение" (Red Notice)
- "Лига справедливости Зака Снайдера" (Zack Snyder's Justice League)
- "После 3" (After We Fell)
- "Бос-молокосос 2" (The Boss Baby: Family Business)
- "Дюна" (Dune)
- "Душа" (Soul)
Покупки года:
- Поп-ит
- Билет на поезд
- iPhone 13
- Симпл-димпл
- Пропуск на транспорт в Киеве
- Санки
- Сертификат о вакцинации
- PlayStation 5
- Биткоин
- Витамин D
Вопросы "что такое?:
- "Абоба"
- "Симпл димпл"
- "Формалин"
- "Поп ит"
- "Локдаун"
- "Митинг"
- "Клабхаус"
- "Игра в кальмара"
- "Радужный поцелуй"
- "Фриланс"
Вопросы "как?":
- "Как умер Сквидвард?"
- "Як вийти заміж?"
- "Як змінити постачальника газу?"
- "Как сыграла Украина?"
- "Як отримати сертифікат про вакцинацію?"
- "Как компактно собрать чемодан?"
- "Как получить 1000 грн за вакцинацию?"
- "Як оновити Дію?"
- "Як зареєструватися в Дія?"
- "Как похудеть за неделю?"
Ранее Google представила рейтинг самых популярных видеоклипов 2021 года на YouTube, которые собрали наибольшее количество просмотров в Украине.