Самым популярным запросом этого года в Украине стал "Евро 2020".

Традиционно в конце года команда Google подводит итоги с самыми быстрорастущими поисковыми запросами.

В украинском представительстве поисковика рассказали, что чаще всего гуглили украинцы в 2021-ом.

Большинство запросов по разным категориям объединяет тема "Евро-2020". И не удивительно: украинская сборная впервые в своей истории вышла в четвертьфинал первенства, приковал миллионы футбольных фанатов к экранам телевизоров.

На втором месте оказался сверхпопулярный корейский сериал Netflix Игра в кальмара. Также в первую пятерку по популярности попали запросы Холостяк 2021 и Классрум. Кроме того, украинцы интересовались мега-файтом Усик Джошуа и конкурсом Евровидение 2021.

Самые популярные запросы:

Евро 2020

Игра в кальмара

Холостяк 2021

Классрум

Украина Англия

Усик Джошуа

Евровидение 2021

Украина Швеция

Олимпиада 2021

Вступ 2021

Топ-10 запросов в категории Персона:

Александр Усик

Алексей Навальный

МакSим

Сергій Стерненко

Адель Асанти

Алек Болдуин

Жан Беленюк

Джо Байден

Злата Огневич

Андрей Ярмоленко

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Самые популярные запросы в категории утрата:

Принц Филипп

Владимир Меньшов

Жан-Поль Бельмонд

Григорий Чапкис

Антон Поляков

Александр Шаляпин

Андрей Мягков

Саид Губденский

Петр Мамонов

Валерий Гаркалин

Сериалы года:

"Игра в кальмара (Squid Game)

"Джинни и Джорджия" (Ginny & Georgia)

"Жуки" 2 сезон

"Постучи в мою дверь" (You Knock on My Door)

"Отпуск"

"Атака титанов" (Attack on Titan)

"Трудные подростки" 3 сезон

"Бриджертоны" (Bridgerton)

"Милиционер с Рублевки"

"Папик" 2 сезон

Телешоу года:

"Холостяк 2021"

"Евровидение 2021"

"Холостячка 2"

"Пацанки" 6 сезон

"Игра на ТНТ"

"Оскар 2021"

"Маска"

"Супербабушка"

"Звезды в Африке"

"Танцы со звездами"

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Фильмы года:

"Веном 2" (Venom: Let There Be Carnage)

"Отряд самоубийц 2" (The Suicide Squad)

"Круэлла" (Cruella)

"Гнев человеческий" (Wrath of Man)

"Красное сообщение" (Red Notice)

"Лига справедливости Зака Снайдера" (Zack Snyder's Justice League)

"После 3" (After We Fell)

"Бос-молокосос 2" (The Boss Baby: Family Business)

"Дюна" (Dune)

"Душа" (Soul)

Покупки года:

Поп-ит

Билет на поезд

iPhone 13

Симпл-димпл

Пропуск на транспорт в Киеве

Санки

Сертификат о вакцинации

PlayStation 5

Биткоин

Витамин D

Вопросы "что такое?:

"Абоба"

"Симпл димпл"

"Формалин"

"Поп ит"

"Локдаун"

"Митинг"

"Клабхаус"

"Игра в кальмара"

"Радужный поцелуй"

"Фриланс"

Вопросы "как?":

"Как умер Сквидвард?"

"Як вийти заміж?"

"Як змінити постачальника газу?"

"Как сыграла Украина?"

"Як отримати сертифікат про вакцинацію?"

"Как компактно собрать чемодан?"

"Как получить 1000 грн за вакцинацию?"

"Як оновити Дію?"

"Як зареєструватися в Дія?"

"Как похудеть за неделю?"

Ранее Google представила рейтинг самых популярных видеоклипов 2021 года на YouTube, которые собрали наибольшее количество просмотров в Украине.

Автор: Денис Пономаренко