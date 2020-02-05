"Vodafone Украина" рассказала, куда направят $500 миллионов от выпуска евробондов

Компания осуществила свою первую эмиссию еврооблигаций объемом 500 млн долл. под 6,2% годовых и сроком погашения до 11 февраля 2025 года.

Один из крупнейших украинских операторов мобильной связи «ВФ Украина», входящий в международную группу компаний NEQSOL Holding и работающий под брендом «Vodafone Украина», направит 500 млн долл. от выпуска еврооблигаций на рефинансирование долгов и свое развитие.

Читайте такжеКабмин перераспределил частоты для покрытия Украины 4G-интернетом

Как сообщили в пресс-службе «Vodafone Украина», компания осуществила свою первую эмиссию еврооблигаций на международных рынках капитала объемом 500 млн долл. под 6,2% годовых и сроком погашения до 11 февраля 2025 года.

"Vodafone Украина" намерена использовать доходы от еврооблигаций в том числе для рефинансирования своего промежуточного займа, остаток средств будет использован для общекорпоративных целей", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, евробонды будут включены в котировальный список Ирландской фондовой биржи Euronext Dublin. При этом ожидается, что облигации получат рейтинг B от агентств S&P и Fitch в соответствии с корпоративными рейтингами «Vodafone Украина».

По данным пресс-службы, доходность еврооблигаций составляет 6,20% годовых, что, согласно предоставленной информации, отражает премию в размере 95 базисных пунктов к уровню доходности суверенных облигаций Украины и самую низкую ставку доходности в долларах США, когда-либо достигнутой украинскими корпоративными эмитентами.

«Выпуск еврооблигаций соответствует стратегиям развития NEQSOL Holding и «Vodafone Украина». Мы понимаем, что достигли самой низкой цены на выпуск еврооблигаций среди корпоративных эмитентов из Украины. Я поздравляю нашу команду и партнеров с этим значительным успехом, который, как мы считаем, свидетельствует о растущем доверии и интересе к нашей деятельности», – приводятся в сообщении слова генерального директора NEQSOL Holding Юсифа Джаббарова.

Также сообщается, что J.P. Morgan выступил в качестве ведущего глобального координатора и совместного организатора выпуска ценных бумаг, Raiffeisen Bank International выступил в качестве совместного организатора и совместного лид-менеджера выпуска ценных бумаг, а Dragon Capital и ICBC Standard Bank - в качестве совместных лид-менеджеров по сделке.

«Мы принимаем во внимание планы развития «Vodafone Украина», предполагающие дальнейшие инвестиции в 4G и внедрение инновационных услуг. Мы считаем украинский рынок очень приоритетным в соответствии с нашей стратегией международной экспансии. Мы твердо верим в позитивный потенциал развития украинского рынка», – добавил Джаббаров.

Как сообщал УНИАН, по данным инвестиционной компании Dragon Capital, которая выступила лид-менеджером выпуска еврооблигаций «Vodafone Украина», спрос на заимствования мобильного оператора составил около 3 млрд долларов.

В начале декабря 2019 года международная группа компаний NEQSOL Holding объявила о завершении приобретения 100% акций украинского мобильного оператора «Vodafone Украина» за 734 млн долл. через входящую в группу азербайджанскую телекоммуникационную компанию Bakcell.

Справка УНИАН. "Vodafonе Украина" является одним из крупнейших отечественных мобильных операторов. Компания предоставляет услуги в стандарте GSM и CDMA-450, обслуживает более 20 млн абонентов.

Bakcell - оператор сотовой связи стандарта GSM, UMTS и LTE в Азербайджане. Компания была основана в 1994 году и стала первой, предоставляющей услуги мобильной связи в стране. Охватывает более 95% населения и около 88% территории Азербайджана.