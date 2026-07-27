Армия РФ сбросила авиабомбу на Запорожье: есть погибший, дом полностью разрушен (видео)

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Запорожье, в результате чего один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Два человека получили ранения в результате вражеской атаки на Запорожье. Российский дрон повредил квартиру в многоэтажном доме. Ранения получили 53-летняя женщина и 52-летний мужчина", - написал он.

В частности, в результате удара российской авиабомбы погиб 67-летний мужчина и был разрушен частный дом в областном центре.

Видео дня

Фото Обстрел Запорожья 27 июля 27 июля 2026
Фото Обстрел Запорожья 27 июля 27 июля 2026
Фото Обстрел Запорожья 27 июля 27 июля 2026
Фото Обстрел Запорожья 27 июля 27 июля 2026
Фото Обстрел Запорожья 27 июля 27 июля 2026
Фото Обстрел Запорожья 27 июля 27 июля 2026

По словам Федорова, под завалами могут находиться люди.

"В Запорожье 22-летнего парня достали из-под завалов дома, разрушенного российской авиабомбой. Он находится под наблюдением врачей, его жизни пока ничего не угрожает", - сообщил позже чиновник.

Обстрелы со стороны РФ - последние новости

Как писал УНИАН, возле Одессы затонуло торговое судно, которое атаковали россияне. Речь идет о турецком сухогрузе с кукурузой GOLDEN LEO, который 19 июля российская оккупационная армия атаковала тремя крылатыми ракетами Х-59/Х-69.

"Нападая на торговые суда, Россия грубо нарушает нормы международного морского права, принципы свободы судоходства, создает прямую угрозу жизни моряков и ставит под угрозу стабильность международных морских перевозок и глобальную продовольственную безопасность", - отмечают в государственном предприятии "Администрация морских портов Украины".

Также сообщалось, что россияне нанесли удар по супермаркету в Чернигове. Российские захватчики днем атаковали супермаркет АТБ.

"В результате удара погибли два человека, среди них - 10-летний ребенок. Еще четверо получили ранения, один человек находится в тяжелом состоянии", - сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский.

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