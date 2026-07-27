Армия РФ сбросила авиабомбу на Запорожье: есть погибший, дом полностью разрушен (видео)

Также из-под завалов удалось спасти 22-летнего парня.

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Запорожье, в результате чего один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Два человека получили ранения в результате вражеской атаки на Запорожье. Российский дрон повредил квартиру в многоэтажном доме. Ранения получили 53-летняя женщина и 52-летний мужчина", - написал он.

В частности, в результате удара российской авиабомбы погиб 67-летний мужчина и был разрушен частный дом в областном центре.

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По словам Федорова, под завалами могут находиться люди.

"В Запорожье 22-летнего парня достали из-под завалов дома, разрушенного российской авиабомбой. Он находится под наблюдением врачей, его жизни пока ничего не угрожает", - сообщил позже чиновник.

Обстрелы со стороны РФ - последние новости

Как писал УНИАН, возле Одессы затонуло торговое судно, которое атаковали россияне. Речь идет о турецком сухогрузе с кукурузой GOLDEN LEO, который 19 июля российская оккупационная армия атаковала тремя крылатыми ракетами Х-59/Х-69.

"Нападая на торговые суда, Россия грубо нарушает нормы международного морского права, принципы свободы судоходства, создает прямую угрозу жизни моряков и ставит под угрозу стабильность международных морских перевозок и глобальную продовольственную безопасность", - отмечают в государственном предприятии "Администрация морских портов Украины".

Также сообщалось, что россияне нанесли удар по супермаркету в Чернигове. Российские захватчики днем атаковали супермаркет АТБ.

"В результате удара погибли два человека, среди них - 10-летний ребенок. Еще четверо получили ранения, один человек находится в тяжелом состоянии", - сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский.

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