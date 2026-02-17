Магазины Zara закрылись в одном из крупных городов Украины: названа причина

Украинские бренды вряд ли смогут занять их место.

Владелец бренда одежды Zara, компания Inditex, расторгла договоры аренды с торгово-развлекательными центрами в Днепре. Причиной такого решения стали риски безопасности.

Об этом изданию "Экономическая правда" сообщил операционный директор Budhouse Group, председатель Украинского совета торговых центров Максим Гаврюшин.

По его словам, большинство площадей Zara в днепровских ТРЦ были закрыты еще несколько лет назад, поэтому существенного влияния на их работу решение ритейлера не окажет. При этом он считает, что украинские бренды не смогут заменить Zara после ее ухода из-за разных "весовых категорий".

"Возможности для украинских брендов открыты уже давно. Они не создают спрос на большие по площади локации. Наиболее популярная площадь для украинских брендов – 100-150 квадратных метров, а размер Zara – более 2 тысяч квадратных метров", – говорит Гаврюшин.

В то же время он указал, что магазины бренда Zara продолжат работать в Харькове.

Бренд Zara принадлежит испанской компании Inditex, которая также владеет другими известными брендами, такими как Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Oysho и Massimo Dutti. Неделю назад появилась информация о выходе Inditex из ТРЦ Караван и Мист-Сити в Днепре, где были арендованы площади под магазины Zara.

Также под угрозой закрытия оказались точки Inditex в ТРЦ Дафи и Nikolsky в Харькове и Riviera Shopping City в Одессе.

В целом компания приостановила работу магазинов своих брендов в Украине после начала полномасштабного вторжения. Они начали открываться снова только в апреле 2024 года из Киева и Львова.

