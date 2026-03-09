'10% бывших 'уклонистов' - будущие командиры': военный рассказал о штурмовиках

Среднестатистический портрет штурмовика за последние пару лет – это человек, который не горел желанием защищать свою страну.

Люди, которые после самовольного оставления части (СЗЧ) попадают в 1 отдельный штурмовой полк, воюют, как и все остальные. А среднестатистический портрет штурмовика за последние пару лет - это "уклонист".

Об этом сказал командир 1 отдельного штурмового полка (ОШП) Дмитрий (Перун) Филатов в интервью радио Свобода.

Военный о СЗЧ

Он высказал мнение, что проблема СЗЧ не имеет единственного способа решения.

"Нет какого-то уникального рецепта, который подходит для всех. Каждая проблема индивидуальна, разная. Кто-то устал от пехотных боестолкновений, а командиры, от которых они ушли, вовремя не перегруппировали людей на другие должности, не нашли им другое применение, чтобы уменьшить их нагрузку – психоэмоциональную, физическую", – рассказал командир полка.

Филатов рассказал, что иногда для пехотинца в современных условиях, особенно в это время года, достаточно от момента обученности одного выхода и его уже нужно заменять, потому что его выход может пройти не по плану.

Филатов уточнил, что по плану солдат должен выйти, выполнить ударно-поисковые действия, завладеть участком местности, передать его подразделениям удержания и выйти.

Но, как отметил военный, бывает и так, что пехотинец приходит на участок местности для удержания, а подразделения, которые должны заменить, не могут заменить:

"Или заменяют, он не успевает отойти от той позиции, а она уничтожается, и он снова возвращается. И он может провести месяц в таких условиях, что отдаст 10 лет здоровья".

О современных штурмовиках

Также военный рассказал о штурмовиках, которые сейчас воюют:

"Среднестатистический портрет штурмовика за последние пару лет – это человек, который не то что не горел желанием защищать свою страну, он, скорее, искал вариант, как уйти от этой ответственности, от такой обязанности. Он скрывался, он находил в своих мыслях оправдание своим действиям, то есть – это "уклонист". И вот на сегодняшний день образ штурмовика – это "уклонист"".

Но, как отметил военный, если человек, попавший в подразделение, прошел курс подготовки и период адаптации, то в большинстве случаев он уже трансформирует свое сознание.

"Трансформирует его не с точки зрения патриотизма, а с точки зрения осознания важности выполнения тех задач, которые на него возлагаются – судьбой, Родиной – неважно", – пояснил Филатов и добавил, что это военный, который уже понимает, как вести себя на поле боя, то есть, что нужно выполнять для того, чтобы достичь результата, прежде всего, выжить.

"Он общается с командирами, которые прошли этот путь. На сегодняшний день часть командиров рот – это тоже "уклонисты" в прошлом", – добавил Филатов.

"Из этой массы людей, которые были вчера "уклонистами", 10% – это будущие лидеры, командиры. Их мировоззрение, восприятие, психоэмоциональное состояние настолько трансформируется, что они сами себя не узнают через полгода", - подчеркнул военный.

Также военный рассказал, кого, по его мнению, можно назвать ветераном:

"Ветераном считается человек, которого начинают уважать, который проявляет себя на поле боя соответствующим образом. Который смог выполнить задачу, который смог прийти и который подает, скажем так, пример другим".

Он добавил, что, как правило, за период в полгода вырисовывается категория младших командиров, сержантов.

"То есть за полгода уже четко выделяются люди, которые являются природными лидерами – они становятся сержантами. Еще где-то через полгода обычно среди них выделяются те, кто становится командирами взводов, а через полтора года уже появляются командиры рот", – рассказал Филатов.

Проблема СЗЧ в армии

3 марта заместитель руководителя Офиса президента Украины, бригадный генерал Павел Палиса отмечал, что СЗЧ в основном связано с попыткой избежать мобилизации, а не для перевода в другую часть. При этом он отмечал, что каждый случай – индивидуален.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что бойцов, возвращающихся из СЗЧ, отправляют в те подразделения, которые выполняют задачи на самых горячих направлениях.

