За уклонение от мобилизации предлагают установить ограничения: в Раде раскрыли детали

Депутат отметил, что пока негативных последствий для тех, кто уклоняется от мобилизации, нет, что недопустимо в воюющей стране.

В стране, которая ведет войну с агрессором, недопустимо, чтобы к нарушителям правил воинского учета применялись меньшие ограничения, чем к должникам по уплате алиментов, высказал мнение народный депутат, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью YouTube-каналу Times of Ukraine.

Вениславский напомнил, что когда человек не выполняет свой гражданский долг по воспитанию детей, тогда такому человеку, например, могут арестовать счета.

"Когда гражданин Украины не выполняет своих обязанностей, уклоняется от обновления, актуализации военно-учетных данных, не появляется по вызову в территориальный центр комплектования социальной поддержки, и таких негативных последствий нет, то это в воюющей стране точно недопустимая ситуация", - считает он.

Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки пояснил, что в процессе обновления законодательства, связанного с выполнением обязанностей по защите отечества, введение таких ограничений для уклоняющихся будет рассматриваться в Верховной Раде.

"Этот вопрос будет обсуждаться, а по результатам обсуждения посмотрим, как принять решение", - добавил нардеп.

Мобилизация в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса рассказал, что для всех украинских военных готовят четкие сроки службы с отсрочкой после контракта. По словам Палисы, такие нововведения разработаны для перехода страны на контрактную армию. Он уточнил, что такие контракты смогут подписать даже те, кто уже мобилизован. Действующий министр обороны Михаил Федоров взял время на доработку этого документа и, по словам Палисы, скоро ожидается новый законопроект.

Также мы писали, что социолог, руководитель группы "Рейтинг" Алексей Антипович отметил, что вопрос мобилизации раскалывает общество. Эксперт объяснил, что есть мужчины, которые воюют, и есть те, кто не выходит из дома. Поэтому Антипович считает, что нужно менять подходы. Он привел данные, что старшее поколение преимущественно поддерживает мобилизацию, тогда как молодежь чаще оценивает ее негативно, считая чрезмерной или неправомерной по способу реализации. Эксперт отметил, что критика в основном касается не самой необходимости мобилизации, а некоторых случаев ее проведения, так называемой "бусификации".

