'Не обновили данные - арест счетов': в Раде обсуждают ужесточение наказания для уклонистов

Нардепы осторожно подходят к таким инициативам, отметил Горбенко.

Сейчас в Верховной Раде рассматриваются предложения арестовывать имущество военнообязанных, которые находятся в розыске в ТЦК. Об этом в интервью Telegraf рассказал Руслан Горбенко, нардеп от "Слуги народа", член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне.

Ужесточение наказания для уклонистов

"Сейчас приводят такой пример: если вы нарушили правила дорожного движения и не заплатили штраф, то арестовываются банковские счета или еще что-то арестовывается. Такой же принцип можно ввести автоматически: не обновили данные, и все, что есть по финансовой системе, арестовывается", – сказал Горбенко.

Он добавил, что из заявленных министром обороны Михаилом Федоровым 2 млн человек, которые находятся в розыске ТЦК, можно будет выявить около 70%. В то же время он отметил, что нардепы начали осторожнее подходить к таким инициативам.

Видео дня

"Потому что от общества, от условной группы уклонистов, СЗЧ (и не только в Верховной Раде) начинает прилетать. Но ведь это вопрос суверенитета Украины. И наконец Верховный Главком поднял эту тему. Настолько уже беспорядок и недоверие по этому вопросу, что, скорее всего, без президента Зеленского уже не обойтись. И, в том числе, не обойтись и без военных. Что будет, если не будет политической воли у депутатов? Я думаю, если какая-то бригада (Третья штурмовая), Главком, придут во фракцию и просто расскажут, что нас ждет, то все проголосуют и поддержат", – добавил Горбенко.

Возвращение уголовной ответственности за СЗЧ

В то же время, комментируя законопроект №13260, который в полном объеме возвращает уголовную ответственность за самовольное оставление части (СЗЧ - самовільне залишення частини), он отметил, что в Раде была создана условная группа, которая защищает права людей, уклоняющихся от мобилизации, а также тех, кто самовольно оставил часть. По словам нардепа, эта группа активно поднимает вопросы демобилизации и сроков службы.

"Но какие-либо предложения по повышению обороноспособности мы от них вообще не слышим. И таких людей, к сожалению, в Раде очень много. И я понимаю, что для того, чтобы довести до второго чтения этот законопроект, нужно, чтобы Главком с начальником Генштаба приходили в Раду. Для наших военных это очень важная тема", – отметил Горбенко.

Мобилизация в Украине – важные новости

Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что за последние три года более чем в 300 раз возросло количество жалоб на нарушения со стороны ТЦК и СП. По его словам, среди наиболее распространенных жалоб – незаконное ограничение свободы передвижения во время задержания, поверхностное проведение медицинских осмотров ВЛК, нарушения при рассмотрении вопроса о предоставлении отсрочки, содержание людей в помещениях ТЦК до момента отправки в воинские части.

В то же время нардеп Федор Вениславский ранее заявил, что в Верховной Раде разрабатываются решения конфликтов с ТЦК и вопроса самовольного оставления части (СЗЧ). По его словам, в настоящее время разрабатывается комплексный подход к решению проблемных вопросов, связанных с конфликтами с ТЦК, СЗЧ и мобилизацией в целом.

Вас также могут заинтересовать новости: