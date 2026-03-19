Украине грозят перебои с рядом продуктов и лекарств из-за войны в Иране, - эксперты

Угрозу для Украины представляют осложнения в торговле с Китаем и риски потери рынков сбыта на Ближнем Востоке.

Нарушение транспортных и торговых связей между Европой и Азией может отразиться на украинском рынке, однако масштаб влияния не стоит переоценивать. Об этом заявил главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус, говорится в статье УНИАН.

По его словам, Украина вместе с ЕС может частично потерять доступ к товарам из Центральной Азии. Речь идет прежде всего о хлопке, изделиях из него, пряностях и сухофруктах. Это не критично, однако такие товары могут подорожать.

В то же время хлопок имеет стратегическое значение, ведь используется не только в легкой промышленности, но и в производстве взрывчатых веществ. Именно поэтому еще с 2024 года в Украине пытались развивать его выращивание на юге.

Западные аналитики также предупреждают о возможных перебоях с поставками орехов и сухофруктов с Ближнего Востока. В частности, из Ирана, который является одним из ключевых поставщиков фисташек, фиников и изюма, что уже вызвало разговоры о потенциальном "фисташковом кризисе".

Вместе с тем большей угрозой для Украины является осложнение торговли с Китаем – крупнейшим партнером за пределами ЕС – и риски потери рынков сбыта на Ближнем Востоке. В частности, из-за боевых действий под угрозой оказались поставки в Ливан, а также торговля с ОАЭ и Саудовской Аравией.

"Напомню о Ливане, который 90% пшеницы импортирует из Украины. А сейчас там боевые действия. Наши потребители – это также ОАЭ, Саудовская Аравия и другие страны региона, покупающие у нас и зерно, и молочную продукцию. Это большие угрозы для нашего экспорта и на Дальний Восток. Мы можем недосчитаться ощутимых доходов", – говорит Ус.

Как отметил авиаэксперт Богдан Долинце, дополнительные риски связаны с авиаперевозками. Из-за изменения маршрутов и закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке всего за несколько дней было отменено более 20 тысяч рейсов. Новые маршруты пролегают через Турцию, Кавказ и Азию или через Саудовскую Аравию и Египет.

По словам эксперта, это уже повлияло как на пассажирские, так и на грузовые перевозки. Прежде всего – на доставку дорогостоящих и скоропортящихся товаров: микроэлектроники, чипов, вакцин и других лекарственных средств.

"В целом речь идет обо всех товарах, требующих специального режима перевозок. Это приведет к определенным перебоям с поставками. Компаниям понадобится как минимум несколько недель, чтобы преодолеть эти сбои в графике авиаперевозок", – считает Долинце.

Впрочем, задержки с поставками, в частности лекарств из Индии, если и возникнут, то будут временными. Их стоимость вырастет, но влияние логистики на конечную цену ограничено, поэтому подорожание будет менее ощутимым, чем, например, колебания валютных курсов.

Эксперты сходятся во мнении, что основные последствия для Украины – это не дефицит критически важных товаров, а постепенный рост цен и логистические сбои.

Влияние войны в Иране на экономику – последние новости

Война в Иране может принести Кремлю не только экономические выгоды, но и потери в чувствительных отраслях, где РФ зависит от зарубежных поставок. Этому способствует, в частности, приостановка санкций США. Вашингтон фактически стимулирует мировых потребителей переходить с иранского сырья на российское. Активно возобновляется экспорт российской нефти, газа, алюминия, удобрений и других товаров.

Ведущие европейские авиакомпании предупредили, что им придется переложить рост расходов на топливо на своих пассажиров в связи с эскалацией конфликта в Иране и блокированием нефтяных танкеров в Персидском заливе.

