Война в Иране затронет, в частности, западные предметы роскоши, которые поставлялись через арабские страны в Россию.

Война в Иране может принести Кремлю не только экономические выгоды, но и потери в чувствительных отраслях, где РФ зависит от зарубежных поставок. Об этом УНИАН рассказали эксперты, с которыми пообщалось агентство.

С одной стороны, Россия использует удар по одному из своих ключевых союзников в своих интересах. Этому способствует, в частности, приостановка санкций США.

Соединенные Штаты фактически стимулируют мировых потребителей переходить с иранского сырья на российское. Активно восстанавливается экспорт российской нефти, газа, алюминия, удобрений и других товаров.

В то же время на самом деле ситуация для России не столь проста, как может показаться на первый взгляд.

"Россия ситуацией довольна. Они хотят, чтобы этот кризис длился как можно дольше. Но проблем им это тоже добавило. Потому что "параллельный импорт" заблокирован и в воздушных хабах в арабских странах, и по суше через Иран и Азербайджан", – говорит Иван Ус из Национального института стратегических исследований.

По словам Уса, торговля между Россией и Ираном через Азербайджан существенно замедлилась. Сейчас основной маршрут коммуникаций между странами проходит по морю через Каспий, куда Украина уже "дотянулась".

Самая большая же потеря Москвы сегодня – это приостановка контрабанды подсанкционных товаров через Ближний Восток. Эксперт напоминает, что арабские страны обеспечивали РФ "параллельный импорт". В то же время сегодня им все сложнее закрывать глаза на причастность РФ к атакам Ирана на их территорию.

Ранее уже были обнаружены иранские дроны с надписью "Герань". Это, по мнению специалиста, снизит готовность арабов поддерживать Кремль.

Подобной точки зрения придерживается авиационный эксперт Богдан Долинце.

По его словам, массовая блокировка аэропортов (самые ценные товары перевозились по воздуху) в регионе Персидского залива повлияет на схемы "серого импорта" в Россию.

"В первую очередь речь идет о получении россиянами компонентов для авиационной техники, высокоточных западных станков, расходных материалов для промышленного оборудования, чипов, микросхем и в целом электроники именно западного производства", – говорит Богдан Долинце.

Это также может повлиять на поставки западных предметов роскоши, которые ранее поступали в Россию через арабские страны.

По словам Долинце, нельзя гарантировать, что Кремль сможет создать аналогичные схемы через другие аэропорты.

"Другие государства имеют меньшее влияние, чтобы, так сказать, "противостоять" тем правительствам, которые вводят эти санкции. Перенаправление в другие аэропорты может привести к блокировке этих товаров или даже к их аресту", – добавляет авиационный эксперт.

Специалисты предупреждают, что война против Ирана может серьезно ударить по экономике Америки, в частности из-за стремительного роста цен на нефть и топливо.

По мнению некоторых экспертов, даже энергетическая самодостаточность США не способна полностью обезопасить страну от глобального ценового шока. Хотя импорт нефти существенно сократился благодаря росту внутренней добычи, цены на топливо определяются мировыми рынками.

От войны могут пострадать не только американцы, но и европейцы (уже страдают, если на то пошло).

Ранее ведущие европейские авиакомпании предупредили, что из-за эскалации конфликта в Иране и блокировки нефтяных танкеров в Персидском заливе им придется перекладывать рост расходов на топливо на пассажиров.

