Отмечается, что страны могут пострадать из-за увеличения тарифов на транзит.

Венгрия и Словакия пытаются предотвратить топливный кризис после того, как Украина ввела жесткие санкции в отношении ПАО "Лукойл", фактически запретив использовать Украину для транзита своей нефти.

Издание Bloomberg пишет, что энергетика рассматривается как потенциальный рычаг давления Киева на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который неоднократно использовал свое право вето для ослабления санкции ЕС против России. Венгрия и Словакия получили освобождение от энергетических санкций ЕС, что стало благом для венгерской компании Mol Nyrt., у которой есть НПЗ в обеих странах.

Хотя ни Венгрия, ни Словакия, скорее всего, не столкнутся с дефицитом топлива, ведь существуют альтернативные маршруты, в том числе через Хорватию, но и без того высокие цены на транзит могут еще больше вырасти, считает Тамаш Плетцер, энергетический аналитик Erste Group в Будапеште. Это может поставить под угрозу доходы бюджета Венгрии от специального налога на прибыль от российской нефти для компании Mol, который расширили, чтобы заткнуть дыры в бюджете.

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"Это создаст проблемы для правительства, поскольку специальный налог на Mol - это серьезный доход", - сказал Плетцер. "Кроме того, не удастся опустить цены на автомобильное топливо ниже среднего уровня по региону".

Словакия также пострадает, поскольку венгерская компания Mol контролирует главный нефтеперерабатывающий завод страны. Венгрия и Словакия ежегодно получают от "Лукойла" в общей сложности 4,5 миллиона тонн нефти.

Санкции против "Лукойла" - последние новости

В июне Киев ввел санкции, которые блокируют транзит в Центральную Европу трубопроводной нефти "Лукойла". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал "непонятным и неприемлемым" это решение.

Позже премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел телефонный разговор с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, в ходе которого раскритиковал ужесточение Украиной санкций в отношении российской компании "Лукойл", нефть которой использовал братиславский переработчик Slovnaft.

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