Петер Сийярто пригрозил Киеву судебными разбирательствами.

Министр иностранных дел Петер Сийярто пригрозил судебным разбирательством из-за решения Украины о прекращении поставок российской нефти. Дипломат заявил, что Киев якобы нарушил Соглашение об ассоциации.

"По этому маршруту транспортировки нефти снабжается не только Венгрия, но и Словакия. Поскольку вопрос энергоснабжения - это не политический, а инфраструктурный вопрос, и поскольку проблема снабжения Венгрии нефтью физически не может быть решена без поставок нефти из России, просто потому, что нет другого альтернативного транспортного маршрута, другого трубопровода из других стран в Венгрию, который мог бы поставлять нам достаточное количество нефти. Поэтому Венгрия, Словакия и Чехия были освобождены от санкций ЕС в отношении транспортировки нефти. Таким образом, очевидно, что решение Украины в корне угрожает безопасности энергоснабжения Венгрии и Словакии", - цитирует Сийярто издание Magyar nemzet.

По его словам, "это неприемлемый шаг со стороны Украины, страны, которая хочет быть членом Европейского союза, и одним своим решением она ставит под фундаментальный риск поставки нефти двум странам-членам ЕС". При этом дипломат заявил, что пострадавшая страна-член ЕС может немедленно начать процедуру консультаций, а если с Украиной не удастся договориться, существует возможность создания арбитражного суда и проведения разбирательства в течение 40 дней.

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"Если и в этом случае решение не будет найдено, Европейский Союз имеет право отказаться от выполнения обязательств по Соглашению об ассоциации", - подытожил дипломат.

Санкции против "Лукойла" - последние новости

В июне Киев ввел санкции, которые блокируют транзит в Центральную Европу трубопроводной нефти "Лукойла".

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал "непонятным и неприемлемым" это решение. По его словам, Будапешт нашел временные решения для стабилизации поставок, но они не подходят для долгосрочной перспективы и должно быть "быстрое решение".

Позже премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел телефонный разговор с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, в ходе которого раскритиковал ужесточение Украиной санкций в отношении российской компании "Лукойл", нефть которой использовал братиславский переработчик Slovnaft.

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