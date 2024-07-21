Нефть от словацкой Slovnaft составляет почти десятую часть потребления Украины.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел телефонный разговор с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Во время этого он раскритиковал ужесточение Украиной санкций в отношении российской компании "Лукойл", нефть которой использовал братиславский переработчик Slovnaft.

Как рассказали словацким журналистам из TASR в пресс-службе правительства Фицо, тот назвал ограничения со стороны украинской стороны "бессмысленными". По мнению премьера, санкции наносят вред не России, а в основном странам ЕС.

"Словакия не намерена быть заложником украинско-российских отношений, и решение украинского президента означает, что словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, который входит в венгерскую группу MOL, получит на 40% меньше нефти, чем нужно для переработки", - возмутился Фицо.

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Кроме того, это повлияет не только на Словакию, но и на Украину, ведь нефть от Slovnaft составляет почти десятую часть ее потребления.

Фицо общался по этому вопросу с соответствующими членами Кабмина, и с официальными лицами венгерской MOL.

Запрет "Лукойла" на поставки нефти через Украину

Как сообщал УНИАН, в июне Киев ввел санкции, которые блокируют транзит в Центральную Европу трубопроводной нефти "Лукойла".

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал "непонятным и неприемлемым" это решение. Он утверждает, что Венгрия нашла временные решения для стабилизации поставок, но они не подходят для долгосрочной перспективы и должно быть "быстрое решение".

Впоследствии в Politico добавили, что Венгрия пытается избежать отключений электроэнергии и дефицита топлива. Как объяснялось, новости санкциями Украина пытается подавить ключевой источник дохода для военной кассы Кремля. Но этот шаг вызывает опасения относительно дефицита поставок в Будапеште, который зависит от импорта российской нефти на 70%, половина из которых приходится на "Лукойл".

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