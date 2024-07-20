Петер Сийярто отмечает, что Венгрия и Словакия очень зависят от поставок нефти через нефтепровод "Дружба",

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал "непонятным и неприемлемым" прекращение Украиной транзита нефти российского "Лукойла" в Венгрию. Соответствующее заявление опубликовал представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

Глава МИД раскритиковал решение Украины остановить транзит нефти "Лукойла" в Венгрию и назвал его "непонятным и неприемлемым".

Он утверждает, что Венгрия нашла временные решения для стабилизации поставок, но они не подходят для долгосрочной перспективы и должно быть "быстрое решение".

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Сийярто отмечает, что Венгрия и Словакия очень зависят от поставок нефти через нефтепровод "Дружба", через который от "Лукойла" ежегодно поступало около 2 млн тонн.

"Это решение серьезно ставит под угрозу безопасность поставок в Венгрию и Словакию в долгосрочной перспективе", - заявил он.

Глава МИД призвал Украину отреагировать и заявил о планах поднять этот вопрос на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

"Интересно, что страна, которая стремится к вступлению в ЕС, ставит под угрозу поставки энергоресурсов в две страны-члены, в частности летом, когда потребление на пике", - добавил Сийярто.

Украина прекратила транзит нефти "Лукойла" - детали

Россия поставляла нефть в Венгрию через южную ветку нефтепровода "Дружба", проходящую через Украину. В прошлом году потоки российской нефти в Венгрию упали на 2% с почти 5 миллионов тонн в 2022 году.

Венгрия вместе с Россией работают над восстановлением потоков нефти после того, как их остановили из-за "предполагаемых юридических проблем в Украине". Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

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