В Украине утвердили европейские подходы к государственным закупкам, – Федерация работодателей Украины

Методические рекомендации Минэкономики с соответствующими изменениями создают основу для качественного и объективного отбора исполнителей и сокращают возможности для недобросовестной конкуренции. Об этом сообщили в Федерации работодателей Украины.

ФРУ как объединение бизнеса, предпринимателей и работодателей, последовательно отстаивающее развитие экономики, прозрачные правила игры и эффективный диалог государства с бизнесом, приветствует решение Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины о внесении изменений в Методические рекомендации относительно особенностей осуществления закупок услуг по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения. Об этом говорится в сообщении ФРУ на странице в Facebook.

В Федерации работодателей Украины пояснили: ранее квалификационные критерии в этой сфере не учитывали реальные потребности государства, международную практику и специфику критической инфраструктуры. Это создавало ситуацию, при которой на рынке могли участвовать недобросовестные участники без надлежащего опыта, материально-технической базы и финансовой состоятельности. Ведь единственным определяющим фактором победы часто становилось ценовое предложение, формировавшееся путем демпинга – ниже реальной себестоимости услуг. Это не только вытесняло добросовестный бизнес, инвестирующий в технику, персонал и прозрачную оплату труда, но и подрывало качество эксплуатационного содержания дорог.

"Следствием стало ухудшение состояния дорожной инфраструктуры, расторжение или приостановка значительного количества контрактов, дополнительные расходы бюджета на аварийные ремонты, а также осложнение критически важной военной логистики – перемещение техники, личного состава, боеприпасов и эвакуация раненых", – сообщили в ФРУ.

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К разработке обновленных подходов, воплощенных в измененных Методических рекомендациях относительно особенностей осуществления закупок услуг по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог, были привлечены международные эксперты, представители Всемирного банка и финансовых организаций, профильные министерства и агентства, Государственная аудиторская служба, АМКУ, ФРУ, общественные организации и бизнес.

Поэтому, как пояснили в ФРУ, обновленные Методические рекомендации учитывают международный опыт, практику закупок международных финансовых институтов, а также положения европейских подходов к управлению безопасностью дорожной инфраструктуры и публичных закупок.

"Ключевые изменения позволяют предоставить заказчикам большую гибкость при формировании лотов без искусственного занижения квалификационных требований; четко определить критерии наличия соответствующего опыта у участников с учетом международной практики; согласовать подходы к оценке финансовой состоятельности с законодательством Украины и европейскими стандартами", – говорится в сообщении Федерации.

Там пояснили, что Методические рекомендации Минэкономики с соответствующими изменениями создают основу для качественного и объективного отбора исполнителей, способных обеспечить долгосрочную надежность дорожной инфраструктуры, и сокращают пространство для недобросовестной конкуренции.

Ранее сообщалось, что Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины продолжает работу над совершенствованием подходов к закупкам, в том числе к закупкам услуг по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог. Изменения призваны обеспечить баланс между открытой конкуренцией, надлежащим качеством выполнения работ и эффективным использованием бюджетных средств.

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