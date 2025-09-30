Доставка отправлений осуществляется в более 15 тысяч отделений по всей территории США.

Государственная "Укрпочта" с 1 октября снижает стоимость отправки маленьких посылок в США, сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

"Президент Дональд Трамп повышает тарифы для импорта в США, а "Укрпочта" - снижает стоимость доставки в Америку. Чтобы поддержать украинских экспортеров в самый горячий предпраздничный сезон продаж в США - когда приходится более 25% годового объема - "Укрпочта" снижает тарифы на доставку Prime", - отметил Смелянский.

По его словам, тарифы на мелкие пакеты Prime будут стартовать от 260 гривен, что на 1,5-2 доллара меньше, чем раньше.

Отмечается, что доставка отправлений осуществляется в более 15 тыс. отделений по всей территории США. Среди привлеченных партнеров "Укрпочты" в логистической цепи есть DHL, Nordi, Lufthansa.

В пресс-службе "Укрпочты" указали, что компания не берет оплату за воздух в коробке. То есть они принимают во внимание не объем, а лишь фактический вес посылки. Скорость доставки составляет от семи дней.

Отправка посылок из Украины в США

С 29 августа в США начали действовать новые правила, которые отменяют норму беспошлинного порога для посылок. Ранее товары стоимостью до 800 долларов можно было получить без уплаты пошлины.

После отмены беспошлинного лимита на посылки украинские товары станут дороже для американских потребителей на 10%. В "Укрпочте" тогда отметили, что тарифы на доставку в США вырастут в среднем на 1,5-3 доллара в зависимости от категории и веса отправления.

Ранее, в июне этого года, "Укрпочта" подписала соглашение с Почтой США по доставке посылок между странами. Компания таким образом планировала уменьшить сроки с 8-10 дней до 6-8 дней доставки.

