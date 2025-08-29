Правило действовало с 1938 года.

С сегодняшнего дня, 29 августа, в США начали действовать новые правила, которые отменяют норму беспошлинного порога для посылок. Ранее товары стоимостью до 800 долларов можно было получить без уплаты пошлины.

Как пишет Reuters, в США правило так называемого de minimis существовало с 1938 года. В 2015 году норма была повышена с 200 до 800 долларов, чтобы способствовать развитию малого бизнеса на рынках электронной коммерции.

Советник Белого дома по вопросам торговли Питер Наварро отметил, что любые инициативы по восстановлению этой льготы для надежных стран торговых партнеров "мертвы еще на старте".

"Отмена президентом Трампом смертельной лазейки de minimis спасет тысячи американских жизней, ограничив поток наркотиков и других опасных запрещенных предметов, и добавит до 10 миллиардов долларов годовых таможенных доходов в нашу казну", - отметил Наварро.

По данным CNN, отныне все импортируемые в США товары будут облагаться пошлинами от 10% до 50%, в зависимости от страны их происхождения.

Экономисты и торговые эксперты отмечают, что отмена беспошлинного порога для посылок, вероятно, повысит цены для потребителей, которые покупают недорогие товары онлайн, а также может вызвать краткосрочный дефицит определенных товаров.

Издание CNBC подсчитало, что для американцев обувь из Китая стоимостью в 30 долларов подорожает до 45 долларов (увеличение на 51%), а профессиональный кухонный нож шеф-повара из Японии ценой 240 долларов вырастет до 298 долларов (+24%).

"Это огромное изменение для американского потребителя", - подчеркнул генеральный директор трансграничной логистической фирмы FlavorCloud Ратна Шарад.

Отмечается, что за последние три финансовых года 97% всех посылок в США поступали именно по норме беспошлинного порога. В 2024 году большинство таких посылок поступило из Китая: 994 млн из почти 1,4 млрд, пишет NBC News.

По данным Белого дома, в среднем Таможенная и пограничная служба США ежедневно обрабатывала более 4 млн посылок, которые ввозились в США по беспошлинному порогу.

"Исключением de minimis злоупотребляли, поскольку отправители незаконно присылали фентанил и другие синтетические опиоиды, прекурсоры и атрибуты в Соединенные Штаты, полагаясь на более низкие меры безопасности, которые применяются к поставкам de minimis, что привело к убийству американцев", - говорится в сообщении от Белого дома.

Отправка посылок из Украины в США

В "Укрпочте" сообщили, что после отмены беспошлинного лимита на посылки украинские товары станут дороже для американских потребителей на 10%. Также тарифы на доставку в США вырастут в среднем на 1,5-3 доллара в зависимости от категории и веса отправления.

В "Новой почте" сообщили, что отправитель сможет выбрать при отправлении, кто будет плательщиком таможенных платежей: если отправитель, то к стоимости доставки добавляется 10%, а если получатель, тогда он будет платить 10% и плюс от 25 долларов за таможенно-брокерские услуги.

